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Löw Almanya'nın Euro 2020 kadrosunu açıkladı

19.05.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Joachim Löw, yazın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ter dökecek Almanya milli futbol takımının kadrosunu belirledi.

Löw Almanya'nın Euro 2020 kadrosunu açıkladı

Kadroda Bayern Münih'ten 8 futbolcu bulunuyor.Almanya Milli Futbol Takımını çalıştıran teknik direktör Joachim Löw, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosunu açıkladı. Geçen yıl yapılması planlanan ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sene 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerine ertelenen şampiyonada Almanya'yı temsil edecek takıma, daha önce gençleştirme operasyonu kapsamında bir süredir davet edilmeyen Thomas Müller ve Mats Hummels de çağrıldı. Löw'ün Freiburg'dan sol bek Christian Günter ve Monaco'dan forvet Kevin Volland'a kadroda fırsat vermesi ise sürpriz olarak değerlendiriliyor.

Bundesliga'nın en fazla lig şampiyonluğu bulunan ekiplerinden Bayern Münih 8 futbolcuyla milli takımın bel kemiğini oluşturuyor. 18 yaşındaki genç yıldız Jamal Musiala da kadroya alınan isimler arasında. Almanya'nın kalesini koruyacak kaleci üçlüsü ise kaptan Manuel Neuer, Kevin Trapp ve Bern Leno oldu.

Emre Can ve İlkay Gündoğan kadroda

Alman milli takımı 28 Mayıs tarihinde Seefeld in Tirol'de kampa girecek. Löw'ün en geç 1 Haziran tarihine kadar resmi takım kadrosunu Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne (UEFA) bildirmesi gerekiyor.

F Grubu'nda yer alan Almanya 15 Haziran tarihinde son dünya şampiyonu Fransa ile, 19 Haziran tarihinde Avrupa şampiyonu unvanını taşıyan Portekiz ile ve 23 Haziran tarihinde de Macaristan'la karşılaşacak.

Almanya milli futbol takımı kadrosunda yer alan defans oyuncuları, Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Niklas Süle (Bayern Münih), Emre Can (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Robin Koch (Leeds United), Christian Günter (SC Freiburg), Marcel Halstenberg (RB Leipzig).

Orta saha ve forvete çağrılan isimler ise Joshua Kimmich (Bayern Münih), İlkay Gündogan (Manchester City), Serge Gnabry (Bayern Münih), Kai Havertz (FC Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Leon Goretzka (Bayern Münih), Timo Werner (FC Chelsea), Thomas Müller (Bayern Münih), Leroy Sane (Bayern Münih), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Jamal Musiala (Bayern Münih), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Kevin Volland (AS Monaco).

SID / EC, ET

©️Deutsche Welle Türkçe

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