Löw Almanya'nın Euro 2020 kadrosunu açıkladı

Kadroda Bayern Münih'ten 8 futbolcu bulunuyor.Almanya Milli Futbol Takımını çalıştıran teknik direktör Joachim Löw, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosunu açıkladı. Geçen yıl yapılması planlanan ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sene 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerine ertelenen şampiyonada Almanya'yı temsil edecek takıma, daha önce gençleştirme operasyonu kapsamında bir süredir davet edilmeyen Thomas Müller ve Mats Hummels de çağrıldı. Löw'ün Freiburg'dan sol bek Christian Günter ve Monaco'dan forvet Kevin Volland'a kadroda fırsat vermesi ise sürpriz olarak değerlendiriliyor.

Bundesliga'nın en fazla lig şampiyonluğu bulunan ekiplerinden Bayern Münih 8 futbolcuyla milli takımın bel kemiğini oluşturuyor. 18 yaşındaki genç yıldız Jamal Musiala da kadroya alınan isimler arasında. Almanya'nın kalesini koruyacak kaleci üçlüsü ise kaptan Manuel Neuer, Kevin Trapp ve Bern Leno oldu.

Emre Can ve İlkay Gündoğan kadroda

Alman milli takımı 28 Mayıs tarihinde Seefeld in Tirol'de kampa girecek. Löw'ün en geç 1 Haziran tarihine kadar resmi takım kadrosunu Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne (UEFA) bildirmesi gerekiyor.