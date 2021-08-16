HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Lübnan'da korkunç patlama sonrası yaralılardan 3'ü Türkiye'ye getirildi

Lübnan'da korkunç patlama sonrası yaralılardan 3'ü Türkiye'ye getirildi

16.08.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan'da akaryakıt tankeri patladı. 28 kişinin hayatını kaybettiği, 79 kişininse yaralandığı patlama sonrası Lübnan makamlarının talebi doğrultusunda 3 ağır yaralı, ambulans uçakla Türkiye'deki hastaneye ulaştırıldı.

Lübnan'da korkunç patlama sonrası yaralılardan 3'ü Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanlığının Beyrut'a gönderdiği bir ambulans uçak patlamada ağır yaralanan Lübnan vatandaşı Khaled Othman, Ali Jamal Baretta ve Raed Al Hassan'ı Türkiye'ye getirdi.

ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Saat 01.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen uçağı karşılayan sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla tedavi görecekleri Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından 4 yaralının Türkiye'ye gönderilmesinin planlandığı ancak havalimanında yaralılardan birinin durumunun ağırlaşması üzerine tekrar hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşınmak istemeyen kiracısını binaya kilitlediTaşınmak istemeyen kiracısını binaya kilitledi
Oyun oynamak için bahçeye çıkmıştı! Kahreden ölüm Oyun oynamak için bahçeye çıkmıştı! Kahreden ölüm
Uşak'ta korkunç kaza! Tren, hafif ticari araca çarptı: 2 ölüUşak'ta korkunç kaza! Tren, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü
Anahtar Kelimeler:
Ankara Lübnan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vicdansız babadan kızına sert tokat! Asansörün camı çatladı

Vicdansız babadan kızına sert tokat! Asansörün camı çatladı

Ünlü tatil merkezinde dehşete düşüren görüntü

Ünlü tatil merkezinde dehşete düşüren görüntü

Haluk Levent afet bölgesinden seslendi: Ne olur bunları göndermeyin

Haluk Levent afet bölgesinden seslendi: Ne olur bunları göndermeyin

Fenerbahçe istediğini aldı!

Fenerbahçe istediğini aldı!

Tarihe geçen kare! Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda

Tarihe geçen kare! Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda

Taliban: Bu kadar çabuk beklemiyorduk

Taliban: Bu kadar çabuk beklemiyorduk

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sel felaketinden acı haberler geliyor

Sel felaketinden acı haberler geliyor

Dehşete düşüren olay! Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu taradı

Dehşete düşüren olay! Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu taradı

Pentagon duyurdu! Operasyon başladı

Pentagon duyurdu! Operasyon başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.