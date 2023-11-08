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  4. Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan hamile mi? İddialara yanıt verdi

Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan hamile mi? İddialara yanıt verdi

08.11.2023 10:16 | Son Güncelleme:
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Yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Devrim Özkan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile aşk yaşıyor. Beraberliğini sosyal medya paylaşımı ile duyuran Özkan’ın hamile olduğu iddia edilmişti. Ünlü oyuncu açıklama yaptı.

En son Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan başarılı isim Devrim Özkan yeni dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Özkan şimdilerde Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşıyor.

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Ünlü oyuncunun hamile olduğu iddia edilmişti. Devrim Özkan'ın menajeri Duygu Durukan konu ile ilgili açıklama yaptı.

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Durukan yaptığı yazılı açıklamada "Oyuncum Devrim Özkan hakkında çıkan haberler asılsız ve yalandır. Uzun süredir yapılan üzücü ve yıpratıcı haber ve sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatılmış ve devam etmektedir. Sevgiler " dedi.

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