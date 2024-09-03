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    4. Lüks otelde yaptığı tatil kabusu oldu! Akrep cinsel organını soktu..."Tüm hayatımı mahvetti"

    Lüks otelde yaptığı tatil kabusu oldu! Akrep cinsel organını soktu..."Tüm hayatımı mahvetti"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.09.2024 13:33
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    ABD'nin Las Vegas kentindeki lüks otel odasında 62 yaşındaki Michael Farchi isimli bir adam gece yarısında büyük bir acıyla uyandı. Otel odasında cinsel organı akrep tarafından sokulan adam tedavi masraflarıyla birlikte oteli dava etti. Farchi, yaşadığı yaralanmanın tüm hayatını değiştirdiğini söyledi.

    Lüks otelde yaptığı tatil kabusu oldu! Akrep cinsel organını soktu..."Tüm hayatımı mahvetti"

    MYNET|DIŞ HABERLER ABD'nin Las Vegas kentindeki lüks otel odasında 62 yaşındaki Michael Farchi isimli bir adam tatili sırasında kabusu yaşadı. Adam gece yarısında ani bir acıyla uykusundan uyandı. 8 New Now'da yer alan habere göre, 62 yaşındaki adam böcek ve haşereleri temizleme görevini yerine getirmediğini iddia ederek otele dava açtı.

    Yaşadığı olayın kendisi için bir travma yarattığını söyleyen Farchi, "Ailem, işim, tüm düzenim üzerinde etkisi oldu. Şimdi, geçmiş ve gelecekteki tıbbi masraflar, ruhsal sıkıntı, ızdırap, acı ve ızdırap, arkadaşlık ve destek kaybı ve yaşamdan zevk alamama nedeniyle tazminat değerlendirmek için bir jüri duruşması talep ediyorum" dedi.

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    akrep otel
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