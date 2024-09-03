Lüks otelde yaptığı tatil kabusu oldu! Akrep cinsel organını soktu..."Tüm hayatımı mahvetti"

MYNET|DIŞ HABERLER ABD'nin Las Vegas kentindeki lüks otel odasında 62 yaşındaki Michael Farchi isimli bir adam tatili sırasında kabusu yaşadı. Adam gece yarısında ani bir acıyla uykusundan uyandı. 8 New Now'da yer alan habere göre, 62 yaşındaki adam böcek ve haşereleri temizleme görevini yerine getirmediğini iddia ederek otele dava açtı.

Yaşadığı olayın kendisi için bir travma yarattığını söyleyen Farchi, "Ailem, işim, tüm düzenim üzerinde etkisi oldu. Şimdi, geçmiş ve gelecekteki tıbbi masraflar, ruhsal sıkıntı, ızdırap, acı ve ızdırap, arkadaşlık ve destek kaybı ve yaşamdan zevk alamama nedeniyle tazminat değerlendirmek için bir jüri duruşması talep ediyorum" dedi.