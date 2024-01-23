Lüks spor arabalarıyla yarış yaptılar! Trafikte çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca ifşa oldular... Asfaltı kaldırdı, hız ibresini zorladı

İngiltere'nin Lancashire şehrinin Accrington bölgesinde Umar Gül isimli bir adam spor arbasıyla arkadaşıyla yarış yaptığı anları paylaştı. Gül'ün aracında bulunan bir kişi tarafından çekilen görüntülerde iki aracın akan trafikte yarıştığı anlar yer aldı. Sosyal medyada bir vatandaşı görüntüleri gördükten sonra şikayetçi olması üzerine polis devreye girdi.

POLİS ANINDA HAREKETE GEÇTİ

Lancashire Polisinin Araç Verileri Araştırma Birimi tarafından bir delil dosyası hazırlandı.Gül, beş ayrı tehlikeli araç kullanma suçunu kabul etti ve 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.