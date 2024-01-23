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    4. Lüks spor arabalarıyla yarış yaptılar! Trafikte çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca ifşa oldular... Asfaltı kaldırdı, hız ibresini zorladı

    Lüks spor arabalarıyla yarış yaptılar! Trafikte çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca ifşa oldular... Asfaltı kaldırdı, hız ibresini zorladı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.01.2024 13:12 | Son Güncelleme:
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    İngiltere'nin Lancashire şehrinin Accrington bölgesindeki bir yolda iki arkadaşın akan trafikte lüks spor arabalarıyla yarış yaptıkları anlar sosyal medyada gündem yarattı. Yaklaşık 240 km hızla trafikte giden bir sürücünün arkadaşıyla yarış yaptığı anlar aracın arka koltuğunda kişinin cep telefonuyla saniye saniye kaydedilerek sosyal medyada ifşa edildi.

    İngiltere'nin Lancashire şehrinin Accrington bölgesinde Umar Gül isimli bir adam spor arbasıyla arkadaşıyla yarış yaptığı anları paylaştı. Gül'ün aracında bulunan bir kişi tarafından çekilen görüntülerde iki aracın akan trafikte yarıştığı anlar yer aldı. Sosyal medyada bir vatandaşı görüntüleri gördükten sonra şikayetçi olması üzerine polis devreye girdi.

    POLİS ANINDA HAREKETE GEÇTİ

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    Lancashire Polisinin Araç Verileri Araştırma Birimi tarafından bir delil dosyası hazırlandı.Gül, beş ayrı tehlikeli araç kullanma suçunu kabul etti ve 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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    İngiltere Aşırı hız
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