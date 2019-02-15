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Mabel Matiz konserinde sürpriz evlilik teklifi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.02.2019 23:06 | Son Güncelleme

Müziği ve tarzıyla son zamanların beğenilen isimlerinden Mabel Matiz, Volkswagen Arena'da sahne aldı. Başarılı sanatçı, Gülden Karaböcek ve Ezhel'i konuk ettiği sahnesinde dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Sahnede ise sürpriz bir evlilik teklifi yapıldı.

Mabel Matiz konserinde sürpriz evlilik teklifi!

Konsere 'Fırtınadayım' şarkısı ile başlayan Mabel Matiz, ilk şarkısından sonra "Birlikte söylediğimiz zaman şarkılar çok daha güzel oluyor. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz" dedi. Konser boyu seyircileri ile sohbet eden ve sahne temposunu bir an olsun düşürmeyen Mabel Matiz, seyircisinden yine tam not aldı.

GÜLDEN KARABÖCEK'TEN 40.YIL KUTLAMASI

Mabel Matiz'in Sevgililer Günü özel konserinde ağırladığı konuklardan Gülden Karaböcek, Dilek Taşı şarkısını seslendirdikten sonra "Dün hesapladım bu şarkıyı yapmamızın üstünden tam kırk sene geçmiş. Kırk senede benden çıkmış hepimizin olmuş" dedi. Konuklardan büyük alkış alan Karaböcek, Mabel Matiz'e sahnede övgü dolu sözler söyledi.

EZHEL İLE BİRLİKTE 'FELAKET'İ SÖYLEDİLER

Türkiye'de rap müziğin en sevilen seslerinde Ezhel ile birlikte 'Felaket' parçasını söyleyen Mabel Matiz, Ezhel'e teşekkür etti. Seyircilerin beğenerek dinlediği Ezhel, sahneye çıktığı andan itibaren büyük alkış aldı.

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SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Konserin ikinci yarısında Mabel Matiz'in orkestrasında yer alan ekip arkadaşlarından Emre, kız arkadaşına sahneden evlilik teklifi etti. Mabel Matiz de sahneden arkadaşlarını kutladı ve esprili bir şekilde " Bizi de gör Ya Rabbi" diyerek salondaki seyirciyi kahkahaya boğdu.

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