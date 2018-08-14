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MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 1 - 1 Benfica (Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu)

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.08.2018 20:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe - Benfica maçı sonrası Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşındaki Fenerbahçe - Benfica mücadelesi 1-1 sona erdi ve tur atlayan taraf, konuk ekip Benfica oldu. İlk maçta Benfica'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, ikinci maçta da üstünlük kurmayı başaramadı ve karşılaşma 1-1 berabere bitti. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek. İşte Fenerbahçe - Benfica maçının tüm ayrıntıları ve maç özeti.

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 1 - 1 Benfica (Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu)

Fenerbahçe yine başaramadı ve maalesef Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Benfica'yı Kadıköy'de konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İlk maçı 1-0 kaybeden Fenerbahçe, ikinci maçtan da istediği sonucu alamadı ve Şampiyonlar Ligi macerasına erken havlu atmak zorunda kaldı. Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarından devam edecek. Fenerbahçe - Benfica maçının tüm detayları ve maç özeti haberimizde yer alıyor.

UEFA Şampiynlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Benfica, 26. dakikada Gedson Fernandes'in golüyle Kadıköy'de 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, Alper Potuk'un ilk yarının uzatma dakikalarında gelen golüyle eşitliği sağladı ve devreye 1-1 berabere gidildi. İkinci yarıda birçok fırsata rağmen gol olmadı.

Fenerbahçe, bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz, yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek. Benfica ise UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda PAOK ile eşleşti.

detay

Fenerbahçe - Benfica maçının 11'leri;

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Elif Elmas, Mehmet Topal, Ayew, Valbuena, Giuliano, Alper Potuk

Benfica: Vlachodimos, Andre Almeida, Jardel, Ruben Dias, Grimaldo, Gedson Fernandes, Fejsa, Pizzi, Salvio, Castillo, Cervi

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 8: Sol köşe gönderinden kullanılan kornere Ayew çok iyi yükseldi. Ayew'in kafası direğin hemen dibinden dışarı çıktı.
Dakika 16: Grimaldo, sol kanattan çalımlarla ceza sahasına kadar girdi. Isla, son anda yaptığı müdahaleyle topu takımına kazandırdı. Benficalı futbolcuların penaltı beklentisi var.
Dakika 21: Üst üste paslaşmaların ardından Eljif, Isla'yı savunma arkasına harika sarkıttı. Isla topa gelişine vurmak yerine beklemeyi tercih edince meşin yuvarlak dışarı çıktı.
Dakika 22: Benfica savunması maçın başından bu yana ilk kez bu kadar az adamla yakalandı. Alper'in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci son anda kornere çeldi.
Dakika 26: Benfica sağ kanattan çok etkili geldi. Castillo'nun şık pasında Fernandes tek dokunuşla topu ağlarla buluşturdu. Fenerbahçe, Benfica karşısında 1-0 geriye düştü.
Dakika 34: Eljif'in ceza sahasından sert şutunu Vlachodimos parmaklarının ucuyla çeldi. Topun kontrolü yeniden Fenerbahçe'de.
Dakika 43: Ara pasında topla buluşan Ferreyra, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ferreyra'nın şutu az farkla dışarı çıktı.
Dakika 45+1: Fenerbahçe Alper Potuk ile 1-1 lik beraberliği yakaladı. Sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'in yaptığı ortaya iyi yükselen Alper Potuk Alex Grimaldo'nun üzerinden sağ tarafa doğru kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

İkinci yarı

Dakika 49: Alper Potuk, ceza sahası içinden ortasını yapmak istedi ancak Almeida son anda ayak koydu.
Dakika 50: İki oyuncunun arasından şık hareketlerle çıkan Valbuena, Alper ile ver-kaça girmek istedi ancak top dışarı çıktı.
Dakika 58: Fenerbahçe hızlı çıktı! Eljif'in pasında Isla orta şansı yakaladı. Isla'nın ikinci direğe ortasını Almeida son anda karşıladı.
Dakika 61: Fenerbahçe'nin orta sahada yaptığı paslaşmaları çizgi halinde karşılayan Benfica, topu kaparak hızlı çıktı. Eduardo'nun yerden şutu Volkan'ın kucağında kaldı.
Dakika 68: Önde baskıyla topu kazanan Fenerbahçe'de Barış Alıcı sol kanattan mükemmel vurdu. Kaleci, Barış'ın şutunu son anda kornere çeldi.

Stat: Ülker
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla (Dk. 79 Şener Özbayraklı), Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 65 Barış Alıcı), Ayew, Eljif Elmas, Alper Potuk, Valbuena (Dk. 65 Soldado), Giuliano
Benfica: Vlachodimos, Almeida, Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Fernandes, Salvio (Dk. 72 Semedo), Cervi, Castillo (Dk. 34 Ferreyra)
Goller: Dk. 26 Fernandes (Benfica), 45+1 Alper Potuk (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 22 Eljif Elmas, Dk. 90 Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Dk. 52 Vlachodimos, Dk. 56 Salvio, Dk. 62 Dias, Dk. 83 Pizzi (Benfica)

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Portekiz ekibi Benfica karşısında ilk maça göre 11'inde tek değişiklik yaptı.

Lizbon'da oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden sarı-lacivertlilerde, o karşılaşmada forma giyen Nabil Dirar, yedekler arasında oturdu. Dirar'ın yerine ilk 11'de sahaya yeni transfer Andre Ayew çıktı.

Teknik direktör Phillip Cocu, kalede Volkan Demirel'e şans verirken, savunma dörtlüsünü bozmayarak Mauricio Isla, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ı sahaya sürdü. Savunmanın önünde Mehmet Topal oynarken, bu ismin önünde ise Eljif Elmas ile Giuliano Victor de Paulo görev aldı. Sarı-lacivertlilerde sağ kanatta Ayew, sol kanatta ise Mathieu Valbuena oynarken, ileri uçta Alper Potuk forma giydi.

Soldado yedek

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor maçında ilk 11'de forma giyen santrfor Roberto Soldado, ilk karşılaşmada olduğu gibi rövanşta da yedek soyundu.

Cocu, sakatlığını atlattıktan sonra hazır olmadığı gerçekçesiyle Portekiz'deki maçta yedek soyunan Soldado'yu yine yanında bekletti ve ilk karşılaşmada olduğu gibi ileride Alper Potuk'u oynattı.

Ligdeki Bursaspor maçında gösterdiği performansla dikkati çeken genç oyuncu Barış Alıcı da yedekler arasında otururken, cezalı Josef de Souza ise kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde yedek kulübesine Soldado ve Dirar'ın dışında, Carlos Kameni, Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı, Barış Alıcı ile Yiğithan Güveli oturdu.

Maç öncesi koreografi

Fenerbahçeli taraftarlar maç öncesi koreografi şov yaptı.

Seremoni sırasında Okul Açık Tribünü'nde yapılan koreografi şovda taraftalar ellerindeki kartonları kaldırarak "Believe (İnanın)" yazısını oluşturdu. Bu yazının altında ise "Our Light Will Shine On The Darkness (Işığımız karanlığın üzerinde parlayacak)" pankartı açıldı.

Ayrıca Maraton Tribünü'nde de büyük bir Türk bayrağı yer aldı.

Tribünler doldu

Fenerbahçeli taraftarlar kritik maçta takımlarını yalnız bırakmadı.

Ülker Stadı'nda tribünlerin tamamına yakını dolarken, karşılaşmayı 45 binin üzerinde sarı-lacivertli taraftar takip etti.

Benfica'yı destekleyen 20'ye yakın taraftar da deplasman tribünündeki yerlerini aldı.

Benfica'da da tek değişiklik

Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria da ilk maça göre ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Facundo Ferreyra'nın yerine ileri uçta Nicolas Castillo'ya şans tanıdı.

Ali Koç'tan Ramil Guliyev'e plaket

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede Türkiye'ye altın madalya kazandıran Fenerbahçeli sporcu Ramil Guliyev, Benfica maçı öncesi onurlandırıldı.

Karşılaşmadan önce sahaya çıkan milli atlete, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başarısından dolayı plaket verdi.

Ramil Guliyev, daha sonra büyük bir Türk bayrağıyla tribünleri dolaşarak taraftarın alkışını aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Benfica Şampiyonlar Ligi

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
FENERBAHÇE İYİ OYNUYOR.. TURU GEÇER..
senin neyine şampiyonlar ligi...
bayern forması giyip gezenler unutulmadınız
anne ligine devam
hanki ganalda :)))
ŞİKE BAHÇE GÜLEGÜLE SANA,ŞİKEBAHCE GÜLE GÜLE SANA,,ANCAK ŞİKE YAPARAK BİRYERLERE GELIRSIN,EN BÜYÜK ASLAN OLEYYYY
bu Benfica Beşiktaşla aynı gruptayken kolay takımdı diyen dingiller nerdesiniz??
HAYDİ BENFİCA..BASARSIN SENN...
koyu bir galatasaray taraftatı olarak gomlumuz fenerden yana kenetlenin baska turkiye yok turkun turkten baska yok ligde ezeli rakip olabiliriz ama avrupada her turk takiminı destekleriz sonuna kadar
Sağlık olsun bu yeni yapılanma ile geleceğimiz çok daha iyi olacak İnşallah.
güle hüle fener
elif ayew malbuana cocu çöpe
bu gol kadıköy üdeğil de beğendiğiniz koç yıkar akılsızlar alın size ali koç alın size kokumu herneyse beğenmediğiniz aykut u mumla arayacaksınız antrönör ilk yarıyı tamamlayamaz ali koç şirilmiş medyatik ide ilk celsede boşarlar
koyu bir galatasaray taraftatı olarak gomlumuz fenerden yana kenetlenin baska turkiye yok turkun turkten baska yok ligde ezeli rakip olabiliriz ama avrupada her turk takiminı destekleriz sonuna kadar
cok zor olacak gibi .
Giullana, Ayev konu mankenliği yapıyor.Mehmet Ekiciye kenarda yazık oluyor.I
O O biter
Tuncay Şanlı Bi sus artık ya. O kadar gereksiz konuşuyorsun ki.
kanal a ası
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