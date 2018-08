MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 1 - 1 Benfica (Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu)

Ligdeki Bursaspor maçında gösterdiği performansla dikkati çeken genç oyuncu Barış Alıcı da yedekler arasında otururken, cezalı Josef de Souza ise kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde yedek kulübesine Soldado ve Dirar'ın dışında, Carlos Kameni, Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı, Barış Alıcı ile Yiğithan Güveli oturdu.

Maç öncesi koreografi

Fenerbahçeli taraftarlar maç öncesi koreografi şov yaptı.

Seremoni sırasında Okul Açık Tribünü'nde yapılan koreografi şovda taraftalar ellerindeki kartonları kaldırarak "Believe (İnanın)" yazısını oluşturdu. Bu yazının altında ise "Our Light Will Shine On The Darkness (Işığımız karanlığın üzerinde parlayacak)" pankartı açıldı.

Ayrıca Maraton Tribünü'nde de büyük bir Türk bayrağı yer aldı.

Tribünler doldu

Fenerbahçeli taraftarlar kritik maçta takımlarını yalnız bırakmadı.

Ülker Stadı'nda tribünlerin tamamına yakını dolarken, karşılaşmayı 45 binin üzerinde sarı-lacivertli taraftar takip etti.

Benfica'yı destekleyen 20'ye yakın taraftar da deplasman tribünündeki yerlerini aldı.