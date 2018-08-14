MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 1 - 1 Benfica (Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu)

Fenerbahçe yine başaramadı ve maalesef Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Benfica'yı Kadıköy'de konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İlk maçı 1-0 kaybeden Fenerbahçe, ikinci maçtan da istediği sonucu alamadı ve Şampiyonlar Ligi macerasına erken havlu atmak zorunda kaldı. Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarından devam edecek. Fenerbahçe - Benfica maçının tüm detayları ve maç özeti haberimizde yer alıyor. UEFA Şampiynlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Benfica, 26. dakikada Gedson Fernandes'in golüyle Kadıköy'de 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, Alper Potuk'un ilk yarının uzatma dakikalarında gelen golüyle eşitliği sağladı ve devreye 1-1 berabere gidildi. İkinci yarıda birçok fırsata rağmen gol olmadı. Fenerbahçe, bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz, yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek. Benfica ise UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda PAOK ile eşleşti.

Fenerbahçe - Benfica maçının 11'leri; Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Elif Elmas, Mehmet Topal, Ayew, Valbuena, Giuliano, Alper Potuk Benfica: Vlachodimos, Andre Almeida, Jardel, Ruben Dias, Grimaldo, Gedson Fernandes, Fejsa, Pizzi, Salvio, Castillo, Cervi MAÇTAN DAKİKALAR Dakika 8: Sol köşe gönderinden kullanılan kornere Ayew çok iyi yükseldi. Ayew'in kafası direğin hemen dibinden dışarı çıktı.

Dakika 16: Grimaldo, sol kanattan çalımlarla ceza sahasına kadar girdi. Isla, son anda yaptığı müdahaleyle topu takımına kazandırdı. Benficalı futbolcuların penaltı beklentisi var.

Dakika 21: Üst üste paslaşmaların ardından Eljif, Isla'yı savunma arkasına harika sarkıttı. Isla topa gelişine vurmak yerine beklemeyi tercih edince meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Dakika 22: Benfica savunması maçın başından bu yana ilk kez bu kadar az adamla yakalandı. Alper'in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci son anda kornere çeldi.

Dakika 26: Benfica sağ kanattan çok etkili geldi. Castillo'nun şık pasında Fernandes tek dokunuşla topu ağlarla buluşturdu. Fenerbahçe, Benfica karşısında 1-0 geriye düştü.

Dakika 34: Eljif'in ceza sahasından sert şutunu Vlachodimos parmaklarının ucuyla çeldi. Topun kontrolü yeniden Fenerbahçe'de.

Dakika 43: Ara pasında topla buluşan Ferreyra, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ferreyra'nın şutu az farkla dışarı çıktı.

Dakika 45+1: Fenerbahçe Alper Potuk ile 1-1 lik beraberliği yakaladı. Sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'in yaptığı ortaya iyi yükselen Alper Potuk Alex Grimaldo'nun üzerinden sağ tarafa doğru kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

İkinci yarı Dakika 49: Alper Potuk, ceza sahası içinden ortasını yapmak istedi ancak Almeida son anda ayak koydu.

Dakika 50: İki oyuncunun arasından şık hareketlerle çıkan Valbuena, Alper ile ver-kaça girmek istedi ancak top dışarı çıktı.

Dakika 58: Fenerbahçe hızlı çıktı! Eljif'in pasında Isla orta şansı yakaladı. Isla'nın ikinci direğe ortasını Almeida son anda karşıladı.

Dakika 61: Fenerbahçe'nin orta sahada yaptığı paslaşmaları çizgi halinde karşılayan Benfica, topu kaparak hızlı çıktı. Eduardo'nun yerden şutu Volkan'ın kucağında kaldı.

Dakika 68: Önde baskıyla topu kazanan Fenerbahçe'de Barış Alıcı sol kanattan mükemmel vurdu. Kaleci, Barış'ın şutunu son anda kornere çeldi. Stat: Ülker

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla (Dk. 79 Şener Özbayraklı), Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 65 Barış Alıcı), Ayew, Eljif Elmas, Alper Potuk, Valbuena (Dk. 65 Soldado), Giuliano

Benfica: Vlachodimos, Almeida, Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Fernandes, Salvio (Dk. 72 Semedo), Cervi, Castillo (Dk. 34 Ferreyra)

Goller: Dk. 26 Fernandes (Benfica), 45+1 Alper Potuk (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 22 Eljif Elmas, Dk. 90 Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Dk. 52 Vlachodimos, Dk. 56 Salvio, Dk. 62 Dias, Dk. 83 Pizzi (Benfica)

MAÇTAN NOTLAR Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Portekiz ekibi Benfica karşısında ilk maça göre 11'inde tek değişiklik yaptı. Lizbon'da oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden sarı-lacivertlilerde, o karşılaşmada forma giyen Nabil Dirar, yedekler arasında oturdu. Dirar'ın yerine ilk 11'de sahaya yeni transfer Andre Ayew çıktı. Teknik direktör Phillip Cocu, kalede Volkan Demirel'e şans verirken, savunma dörtlüsünü bozmayarak Mauricio Isla, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ı sahaya sürdü. Savunmanın önünde Mehmet Topal oynarken, bu ismin önünde ise Eljif Elmas ile Giuliano Victor de Paulo görev aldı. Sarı-lacivertlilerde sağ kanatta Ayew, sol kanatta ise Mathieu Valbuena oynarken, ileri uçta Alper Potuk forma giydi. Soldado yedek Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor maçında ilk 11'de forma giyen santrfor Roberto Soldado, ilk karşılaşmada olduğu gibi rövanşta da yedek soyundu. Cocu, sakatlığını atlattıktan sonra hazır olmadığı gerçekçesiyle Portekiz'deki maçta yedek soyunan Soldado'yu yine yanında bekletti ve ilk karşılaşmada olduğu gibi ileride Alper Potuk'u oynattı.

Ligdeki Bursaspor maçında gösterdiği performansla dikkati çeken genç oyuncu Barış Alıcı da yedekler arasında otururken, cezalı Josef de Souza ise kadroda yer almadı. Sarı-lacivertlilerde yedek kulübesine Soldado ve Dirar'ın dışında, Carlos Kameni, Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı, Barış Alıcı ile Yiğithan Güveli oturdu. Maç öncesi koreografi Fenerbahçeli taraftarlar maç öncesi koreografi şov yaptı. Seremoni sırasında Okul Açık Tribünü'nde yapılan koreografi şovda taraftalar ellerindeki kartonları kaldırarak "Believe (İnanın)" yazısını oluşturdu. Bu yazının altında ise "Our Light Will Shine On The Darkness (Işığımız karanlığın üzerinde parlayacak)" pankartı açıldı. Ayrıca Maraton Tribünü'nde de büyük bir Türk bayrağı yer aldı. Tribünler doldu Fenerbahçeli taraftarlar kritik maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Ülker Stadı'nda tribünlerin tamamına yakını dolarken, karşılaşmayı 45 binin üzerinde sarı-lacivertli taraftar takip etti. Benfica'yı destekleyen 20'ye yakın taraftar da deplasman tribünündeki yerlerini aldı.