Maddox babası Brad Pitt'in soyadını istemiyor

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in boşanma davasının başlarındayken, çiftin en büyük oğlu Maddox, babası Brad Pitt'in kendisine sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını ileri sürmüş ve aktörün soruşturma geçirmesine neden olmuştu. Brad Pitt, soruşturma sonucunda suçlu bulunmazken, bu kez Maddox'un yasal soyadını değiştirmek istediği iddia edildi.

Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin altı çocuğu "Jolie-Pitt" soyadını taşıyor. Fakat iddialara göre 19 yaşındaki Maddox, Pitt'in soyadını yasal olarak kimlik bilgilerinden çıkarttırmak ve bunun yerine Jolie soyadını kullanmak istiyor. Amerikan basınında yer alan iddialara göre, çiftin evlatlık çocuklarından Maddox'un bu talebini Angelina Jolie desteklemiyor ve Pitt soyadının kalmasını istiyor.

US Weekly'ye konuşan kaynaklara göre, Maddox, halihazırda, belgelerde Pitt soyadını kullanmıyor. Bu durumun resmiyet kazanmasını ve Pitt soyadının yasal olarak kimliğinden çıkarılmasını istiyor.

Basına sızan bilgilere göre Maddox, daha önce de "18 yaşını geçmiş bir yetişkin olarak" ifade verdi ve 57 yaşındaki Brad Pitt hakkında hiç de hoş olmayan iddialarda bulundu. Üniversite eğitimi için Güney Kore'ye giden ancak pandemi yüzünden annesinin ve kardeşlerinin yanına dönen Maddox'un, mahkeme heyetine verdiği ifade hakkında US Weekly'ye konuşan bir kaynak "Maddox, boşanma ve velayet davası kapsamında ifade verdi. Ancak orada söyledikleri, Pitt açısından gurur duyulacak şeyler değil" diye konuştu.