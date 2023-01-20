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Madonna dergi çekimiyle tepkilerin odağında! Leonardo Da Vinci'nin Son Akşam Yemeği canlandırması

20.01.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz'da Kanada'da başlayacak olan "Madonna: The Celebration Tour" öncesi, Madonna tüm sosyal medya paylaşımlarını silmişti. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla uzun süredir dikkatleri üzerine çekmeyi başaran pop müziğin ikonik ismi Madonna, kapak olduğu dergi çekimiyle eleştirilerin odağı oldu. Madonna Leonardo Da Vinci'nin Son Akşam Yemeği'nin canlandırdı.

Madonna dergi çekimiyle tepkilerin odağında! Leonardo Da Vinci'nin Son Akşam Yemeği canlandırması

Sınırları zorlamasıyla bilinen popun kraliçesi Madonna, çıkmaya hazırlandığı dünya turnesi öncesi tepki çekti.

Kariyerinin 40. yılını kutlamak için "Celebration" adlı dünya turnesini duyuran şarkıcı, Vanity Fair dergisinin kapak yıldızı oldu. Derginin İtalyan, Fransız ve İspanyol versiyonlarının "İkon Sayısı"na konuk olan şarkıcının çekimi, bazı kesimleri rahatsız etti.

Moda sektörünün tanınan fotoğrafçıları Luigi ve Iango'ya poz veren Madonna, dergi için Meryem Ana kılığına girdi.

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64 yaşındaki şarkıcı, Leonardo Da Vinci'nin Son Akşam Yemeği tablosunu yeniden canlandırdı.

Sosyal medyada büyük ilgi toplayan çekim bazı kullanıcılardan tepki gördü. Yıldız, Hıristiyanlık ile alay etmekle suçlandı.

Ekran Alıntısı

Fotoğraf çekimi hakkında yapılan yorumlar arasında "Madonna cehenneme gidecek", "Bu çok saygısızca" ve "Bu solgun beyaz cadı neden Hıristiyanlığı rahat bırakamıyor?" gibi ifadeler yer aldı.


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