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Madonna ile 50 Cent'in fotoğraf tartışması: Sadece kıskanıyorsun

05.12.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li pop yıldızı Madonna ile yakın zamanda paylaştığı fotoğrafları eleştiren 50 Cent sosyal medyada tartıştı. Madonna, "Sadece kıskanıyorsun. Benim yaşıma geldiğinde benim kadar iyi görünmeyecek ya da eskisi kadar eğlenmeyeceksin" derken 50 Cent tartışma sonrası özür diledi.

Madonna ile 50 Cent'in fotoğraf tartışması: Sadece kıskanıyorsun

50 Cent, Madonna'nın geçen hafta Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla dalga geçerek sosyal medyadan argo paylaşımlarda bulundu.

ABD'li pop yıldızı Madonna yakın zamanda paylaştığı fotoğrafları eleştirmesinin ardından 50 Cent'i kendisinin arkadaşıymış gibi davranmakla suçladı. Madonna bu paylaşıma 50 Cent'le 2003'te birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak yanıt verdi.

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Madonna paylaşımında "İşte arkadaşımmış gibi davranan 50 Cent. Şimdi benim hakkımda saçma sapan konuşmaya karar vermişsin. Sanırım sosyal medyada başkalarını küçük düşürmeye çalışıp dikkat çekerek yeni bir kariyer yapmaya çalışıyorsun. Sadece kıskanıyorsun. Benim yaşıma geldiğinde benim kadar iyi görünmeyecek ya da eskisi kadar eğlenmeyeceksin" dedi.

50 Cent, Madonna'nın eleştirisinin ardından özür diledi ve onun duygularını incitmek istemediğini dile getrdi.


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