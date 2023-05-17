Madonna'nın kızı Lourdes Leon annesi kadar cesur! Tamamen transparan giyip dekolteli poz verdi

Madonna'nın kızı Lourdes Leon sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa tamamen transpran tarzıyla dikkat çekti. Bir derginin özel çekimine katılan Lourdes Leon verdiği iddialı pozlarla gündeme geldi.

Siyah tamamen transparan bir tulum giyen Lourdes Leon dekoltesiyle adeta takipçilerini mest etti. Lourdes Leon cesur tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Lourdes Leon cesur tarzı ile sosyal medyada beğeni topladı ve geceye damga vurdu.

Madonna'nın ayrıca eski eşi yönetmen Guy Ritchie'den 22 yaşındaki Rocco Ritchie ve 16 yaşındaki David Banda adında iki oğlu; 16 yaşındaki Mercy ve 10 yaşındaki Estere ve Stella adında ikiz kızları var.

Lock&Key, Leon'un ilk solo çalışması. Leon daha önce 2012 tarihli parçası Superstar'da annesiyle birlikte çalışmıştı.





