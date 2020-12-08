Madonna'nın kızı Lourdes Leon ve Ashley Graham pozlarıyla olay oldu

Madonna'nın kızı Lourdes Leon, bi markanın yeni iç çamaşırı kampanyasının yıldızı olarak ekran önüne geçti.

24 yaşındaki Lourdes ve büyük beden model Ashley Graham verdikleri pozlarla olay oldu.

Koltuk altı kıllarıyla sık sık gündeme gelen Lourdes bir dizi ışıltılı eşyalarla süslenmiş dağınık yatak odasında otururken inanılmaz görünüyordu.



Seksi reklamda görünen tek yıldız Lourdes değildi. Kısa süre önce anne olan Ashley Graham da üstsüz pozlarıyla dikkat çekti.

Madonna'nın kızının son hali ve değişimi de sosyal medyada gündem oldu.

