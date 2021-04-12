Madonna'nın kızı yine gündemde! Annesi paylaştı

Madonna ile eski spor eğitmeni Carlos Leon'un ilişkisinden dünyaya gelen 24 yaşındaki Lourdes Leon yine koltuk altı kıllarıyla gündeme geldi.

Madonna, ilk çocuğu olan Lourdes Leon ile çekilen fotoğrafını paylaştı fotoğraf takipçilerini ikiye böldü.

TAKİPÇİLER YORUM YAĞDIRDI

Madonna'nın bazı takipçileri bu görüntünün hijyen olmadığını savundu. Bu görüşte olanlar görüntünün kötü olduğunu da ileri sürdü. Hatta bir takipçi "fotoğraf çektirmeden önce koltuk altını traş et" yorumunu yaptı. Birçok takipçi de Lourdes Leon için jilete ihtiyaç olduğunu savundu.

Madonna'nın, yakınları tarafından Lola adıyla çağrılan kızının bu tercihini savunanlar da çok sayıdaydı. Madonna'nın birçok takipçisi, bunun Lourdes Leon'un kendi tercihi olduğu savundu.

