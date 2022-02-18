Madonna son paylaşımıyla 'pes artık' dedirtti! Tuvaletini yaparken paylaştı

ABD'li yıldız şarkıcı Madonna şu sıralar şarkılarından çok iddialı paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz aylarda yarı çıplak pozlar veren ancak Instagram'ın sansürüne takılan Madonna, çılgın paylaşımları için bu kez ilginç bir yola başvurdu.

Her paylaşımı tartışma yaratan 63 yaşındaki şarkıcı, yine sınır tanımadı ve tuvaletini yaparlen poz verdi.



Ünlü şarkıcının verdiği pozları sıkı takipçileri beğenirken, birçok kişi paylaşımdan rahatsız oldu. Her ne kadar Madonna için sıradan bir paylaşım olsa da bazı kullanıcılar poz için "Pes artık! Bu kadarı da fazla" yorumunu yaptı.





