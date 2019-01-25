Maduro: Hiçbir koşulda istifa etmeyeceğim

Venezuela’nın seçilmiş resmi Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Başkanlık yaptığı hükümetin görev süresinin dolacağı 2025 yılına kadar ülkesini halkın çoğunluğunun istediği yönde yönetmeye devam edeceğinin garantisini verdi.

Kendisini geçici devlet başkanı olarak açıklayan Juan Guaid’ya “palyaço” benzetmesi yapan Maduro, ABD’nin desteklediği Guaido için, “Kamuya açık alanda kendi kendini başkan ilan eden bir adamın haksız sözlerinden bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar” dedi.

"TRUMP KENDİSİNİ DÜNYANIN POLİSİ ZANNEDİYOR"

Maduro, ABD’nin Guaido’ya verdiği desteği kınayarak, Trump’a yönelik, “Venezuela’daki fiili hükümete, halka ve demokrasiye karşı bir darbe dayatmak isteniyor. Donald Trump kendisini dünyanın polisi ve Latin Amerika ile Karayipler lideri olduğuna inanma deliliğini yaşıyor” dedi.

"ABD HÜKÜMETİ EN KÖTÜ DELİLİK SENARYOSUNU ZORLUYOR"

Maduro ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in açıklamalarına ithafen ise, “ABD Başkan Yardımcısının sözlerinden başkanının çaresizliğini görebiliyorum. Nefreti ve çılgınlığı görebiliyorum. Hukuku zorlayacaklarını görebiliyorum. ABD hükümeti en kötü delilik senaryosunu zorluyor” ifadelerini kullandı.