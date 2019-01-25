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Maduro: Hiçbir koşulda istifa etmeyeceğim

DÜNYA HABERLERİ  | 25.01.2019 00:48 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, “Hiçbir koşulda istifa etmeyeceğim” diyerek kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’ya ‘palyaço’ benzetmesi yaptı. Maduro, Venezuela’da adli yılın açılışına başkanlık etmek üzere Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) önüne geldi. “Hiçbir koşulda istifa etmeyeceğim” diyen Maduro, başta ABD olmak üzere görevi bırakmasını isteyen pek çok ülkeye rest çekti.

Venezuela’nın seçilmiş resmi Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Başkanlık yaptığı hükümetin görev süresinin dolacağı 2025 yılına kadar ülkesini halkın çoğunluğunun istediği yönde yönetmeye devam edeceğinin garantisini verdi.

Kendisini geçici devlet başkanı olarak açıklayan Juan Guaid’ya “palyaço” benzetmesi yapan Maduro, ABD’nin desteklediği Guaido için, “Kamuya açık alanda kendi kendini başkan ilan eden bir adamın haksız sözlerinden bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar” dedi.

"TRUMP KENDİSİNİ DÜNYANIN POLİSİ ZANNEDİYOR"

Maduro, ABD’nin Guaido’ya verdiği desteği kınayarak, Trump’a yönelik, “Venezuela’daki fiili hükümete, halka ve demokrasiye karşı bir darbe dayatmak isteniyor. Donald Trump kendisini dünyanın polisi ve Latin Amerika ile Karayipler lideri olduğuna inanma deliliğini yaşıyor” dedi.

"ABD HÜKÜMETİ EN KÖTÜ DELİLİK SENARYOSUNU ZORLUYOR"

Maduro ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in açıklamalarına ithafen ise, “ABD Başkan Yardımcısının sözlerinden başkanının çaresizliğini görebiliyorum. Nefreti ve çılgınlığı görebiliyorum. Hukuku zorlayacaklarını görebiliyorum. ABD hükümeti en kötü delilik senaryosunu zorluyor” ifadelerini kullandı.

Guaido’nun yemini sonrasında kendisine destek veren silahlı kuvvetleri tebrik eden Maduro, “Askeri güç konuştu. Anayasa, ülke ve halkla birlikteler” dedi.
Maduro ayrıca, Rusya’nın desteğini hatırlatarak Rusya devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.

HAYATINI KEYBEDENLERİN SAYISI 26'YA YÜKSELDİ

Venezuela’da hükümet karşıtı protestolar şeklinde başlayan ve daha sonra Devlet Başkanı Maduro’ya yönelik darbe girişimine kadar uzanan gösterilerde ölü sayısının arttığı kaydedildi. Sosyal Çatışma Enstitüsü (OVC) yaptığı açıklamada ülkenin çeşitli yerlerinde yapılan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 26’ya yükseldiğini duyurdu.

OVC ayrıca Karakas’ın batısında ve merkezinde güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve kuru sıkı saçma kullandığını belirtti ve halen değişik bölgelerde 15 farklı gösterinin devam ettiği hakkında bilgi verdi.

(İHA)

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