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Annem Ankara, Kuruluş Osman, Sahipsizler ve daha fazlası... Fenomen diziler için karar verildi! Bu akşam yayınlanacaklar mı?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.01.2025 16:24
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangın faciaya dönüştü. Sömestr tatili nedeniyle dolu olan otelde çıkan yangında 76 kişi hayata gözlerini kapadı, 51 kişi ise yaralandı. Yaşanan bu facia sonrası 1 gün süreyle milli yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi. Bu kapsamda kanalların yayın akışında da değişikliğe gidildi. Fenomen diziler de karar verildi. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Annem Ankara, Kuruluş Osman, Sahipsizler ve daha fazlası... Fenomen diziler için karar verildi! Bu akşam yayınlanacaklar mı?

Bolu’nun en önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya, 21 Ocak gecesi yaşanan büyük bir faciayla sarsıldı. Grand Kartal Otel’de gece saat 03.30’da restoran bölümünde başlayan yangın, kısa sürede otelin tamamına yayıldı.

Sömestr tatili nedeniyle yüzde 90 doluluk oranıyla faaliyet gösteren otelde 238 kişinin konakladığı ortaya çıktı. Yaşanan yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

Otelde konaklayanlardan bazılarının çarşafları birbirine bağlayıp pencereden indiği, bazılarının ise panikle camdan atladığı ortaya çıktı.

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MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Yaşanan bu facia sonrası ülkemizde 1 gün süreyle milli yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi. Milli yas kapsamında televizyon kanalları içinde düğmeye basıldı.

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YAYIN YAVAŞLATMA KARARI

Dün akşam bazı dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmezken bu akşam da aynı kararın uygulanacağı öğrenildi. İlerleyen saatlerde yeni bir karar olmaz ise TV kanallarında yayın yavaşlatma uygulanacak ve dizilerin yeni bölümlerini ekrana getirilmeyecek.

Çarşamba akşamları Atv'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Annem Ankara, Star Tv'de Sahipsizler, Show Tv'de Sandık Kokusu ve Now Tv'de ise Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizileri ekrana geliyordu.

***Dizilerin yayın akış bilgilerini de sizler için derledik;

Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman? Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman?
Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?
Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu? Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu?
Sandık Kokusu bu akşam var mı, yok mu? Neden yok? Sandık Kokusu bu akşam var mı, yok mu? Neden yok?
Leyla dizisi bu akşam var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman? Leyla dizisi bu akşam var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
Bolu kartalkaya kayak merkezi kuruluş osman sandık kokusu Sahipsizler Annem Ankara Leyla Hayat Aşk Adalet
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