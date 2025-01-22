Annem Ankara, Kuruluş Osman, Sahipsizler ve daha fazlası... Fenomen diziler için karar verildi! Bu akşam yayınlanacaklar mı?

Bolu’nun en önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya, 21 Ocak gecesi yaşanan büyük bir faciayla sarsıldı. Grand Kartal Otel’de gece saat 03.30’da restoran bölümünde başlayan yangın, kısa sürede otelin tamamına yayıldı.

Sömestr tatili nedeniyle yüzde 90 doluluk oranıyla faaliyet gösteren otelde 238 kişinin konakladığı ortaya çıktı. Yaşanan yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

Otelde konaklayanlardan bazılarının çarşafları birbirine bağlayıp pencereden indiği, bazılarının ise panikle camdan atladığı ortaya çıktı.

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Yaşanan bu facia sonrası ülkemizde 1 gün süreyle milli yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi. Milli yas kapsamında televizyon kanalları içinde düğmeye basıldı.

YAYIN YAVAŞLATMA KARARI

Dün akşam bazı dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmezken bu akşam da aynı kararın uygulanacağı öğrenildi. İlerleyen saatlerde yeni bir karar olmaz ise TV kanallarında yayın yavaşlatma uygulanacak ve dizilerin yeni bölümlerini ekrana getirilmeyecek.

Çarşamba akşamları Atv'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Annem Ankara, Star Tv'de Sahipsizler, Show Tv'de Sandık Kokusu ve Now Tv'de ise Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizileri ekrana geliyordu.

***Dizilerin yayın akış bilgilerini de sizler için derledik;