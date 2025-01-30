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Milano Erkek Moda Haftası’nda Prada rüzgarı esti! İşte defileye damga vuranlar ve uygun fiyatlı öneriler
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Milano Erkek Moda Haftası’nda Prada rüzgarı esti! İşte defileye damga vuranlar ve uygun fiyatlı öneriler

28.01.2025 19:07
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Prada'nın 2025-26 Sonbahar/Kış Erkek Koleksiyonu, Milano Moda Haftası'nda sergilendi.Bu koleksiyon, modanın temel işlevlerinden birini, yani insan doğasının en saf haliyle ifade edilmesini ön planda tuttu. Tasarımcılar, insanın içgüdüsel tepkilerini ve doğaya olan bağını yeniden hatırlatmayı amaçladı. Peki, defilede öne çıkan parçalar hangileri? İşte detaylar...

Defilede, kovboy çizmeleri, ekose desenler, dar kesimli pantolonlar ve kürk detayları gibi unsurlar dikkat çekti. Ayrıca katmanlı stiller ve patchwork detaylarıyla zenginleştirilmiş tasarımlar da ön plandaydı. Prada’nın bu koleksiyonu, bireyin hem iç dünyasına hem de dış dünyaya nasıl bir uyum sağladığını ve bu uyumun modern bireyin farklı yönlerini nasıl vurguladığını gösterdi. Biz de Prada'nın 2025-26 Sonbahar/Kış koleksiyonundan ilham alarak erkekler için en dikkat çekici ve uygun fiyatlı alternatif parçaları içeren bir liste hazırladık.

1. Zarif bir seçim arayanlar için: Danger Slim Fit Yazlık Triko Tişört

2

Prada’nın 2025-26 koleksiyonunda gördüğümüz dar kesim siluete benzer olan Danger tişört, konfor arayanların gardırobunda yıldız olmaya aday bir parça. Hafif dokusu ve nefes alabilir yapısıyla gün boyu rahat ettiren tişörtün slim fit kesimi, vücudu nazikçe sararken bisiklet yaka tasarımı ise minimal ve sportif bir hava katıyor. Jean pantolonlar ya da chino’larla mükemmel bir uyum sağlayan tişörtü ister sabah tek başına isterseniz de akşamları deri bir ceketle uydurarak kombinlerinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Şık t-shirt kombinleri yapmak isteyenler tercih edebilirler. Normalde size tam olan bedeninizi alabilirsiniz fakat biraz dökümlü durmasını istiyorsanız bir beden büyük almanızda fayda var.”

  • “Ürün kumaşı çok kaliteli çok güzel, yazın rahatlıkla giyilir. Bir beden büyük alabilirsiniz ben öyle yaptım tam oldu.”
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Danger tişörtün yanında Chuba Polo Yaka Örgü Detaylı Triko T-Shirt almak isterseniz buraya tıklayın.

2. Her ortama uygun: DeFacto Straight Fit Her Yöne Esneyen Antrasit Pantolon

3

Prada’nın katmanlı ve doğallığı ön plana çıkaran parçalarına benzer bir tavır sergileyen DeFacto pantolon, antrasit rengiyle her tarzla kolayca uyum yakalar. Straight fit kesimi ve esnek dokusu sayesinde hem günlük kullanımda hem de ofis stilinde tercih edebileceğiniz pantolon, her türlü tişört, kazak ya da gömlekle kombinlenebilir. Sneaker’dan klasik ayakkabıya kadar pek çok seçenekle uyumlu olan pantolonu aynı zamanda gömlek ve deri ceketle tamamlayarak gündüzden geceye kusursuz bir görünüm yaratabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Tam oldu. Rengi ve duruşu şık.”

  • “Harika bir pantolon, baggy kumaş sevenler kesinlikle almalı.”
Ürünü İncele

DeFacto pantolonun yanında DeFacto Modern Fit Astarlı Blazer Ceket almak isterseniz buraya tıklayın.

3. Şehir görünümünün vazgeçilmezi: Calvin Klein Aviator Sherpa Ceket

4

Prada’nın kürk detaylarıyla süslenmiş parçalarına gönderme yapan Calvin Klein Aviator Sherpa Ceket, sade modeliyle her yaştan erkeğin dolabında yer almayı hak ediyor. Fitted kesimi vücut hatlarınızı öne çıkarırken estetik tasarımıyla hem günlük hayatta hem de özel etkinliklerde tarzınızdan ödün vermemenizi sağlıyor. Dayanıklı dokuma kumaşı sayesinde uzun süreli kullanım sunan ceketi kot ya da kumaş pantolon ve Chelsea botlarla kombinleyerek sofistike bir kış stili oluşturabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kalitesi, kalıbı, duruşu ve sıcak tutmasıyla muazzam bir mont.”

  • “Gayet güzel, kalın ve su geçirmez kumaş, tam kalıp.”
Ürünü İncele

Calvin Klein ceketin yanında Wamoss Pileli Baggy Kumaş Pantolon almak isterseniz buraya tıklayın.

4. Salaş tarz için: GIESTO Oversize Dökümlü Erkek Gömlek

5

Prada defilesindeki spontane ve özgür yorumlara gönderme yapan GIESTO gömlek, geniş kesimi ve dökümlü yapısıyla stilinize rahatlık katan bir tasarım oluşturuyor. 2025 Sonbahar/Kış koleksiyonunda dikkat çeken oversize görünümleri hatırlatan bu tasarımı kot pantolon ya da şortlarla uydurabileceğiniz gibi yaka düğmelerini açık bırakıp içine basic bir tişört giyerek de hem gündüz hem geceye uygun bir kombin yaratabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Tam beden aldım çok iyi oldu. Renk ve kumaş kalitesi çok iyi. Hemen denedim ve tam istediğim gibi, kalıplar çok iyi.”

  • “Çok beğendim. Modern ve şık bir gömlek kesimi ve duruşu çok tarz. Kot pantolon ile çok yakışıyor.”
Ürünü İncele

GIESTO gömleğin yanında Dockers Stretch Oxford Slim Gömlek almak isterseniz buraya tıklayın.

5. Klasik ve modernin harmanı: Clandestino Fitilli Kadife Pantolon

6

Prada'nın koleksiyonundaki doğal dokuları ve sıcak renk tonlarını hatırlatan Clandestino pantolon, fitilli dokusu ve relaxed fit kesimiyle retro ve modern tarzları bir araya getirirken pamuklu kadife kumaşı sayesinde hem sıcak tutuyor hem de stil sahibi bir görünüm sunuyor. Prada’nın dokularla oynayan koleksiyonundan ilham alan bu pantolonu ofis giyiminden hafta sonu rahatlığına kadar farklı ortamlarda giyebilirsiniz. Beyaz bir gömlek veya kazak ve klasik loafer’larla birlikte kullanmanın yanında sneaker ve sweatshirt ile günlük kombinlerinizde de kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Biraz uzun geldi bana, katlayarak kullanıyorum. Her türlü çok klas duruyor.”

  • “Kalıbı güzel, likrasız olması da iyi.”
Ürünü İncele

Clandestino pantolonun yanında Koch London Ekose Ceket almak isterseniz buraya tıklayın.

6. Gardırobunuzun modern temsilcisi: DeFacto Relax Fit Uzun Kollu Cepli Jean Gömlek Ceket

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Prada 2025 Sonbahar/Kış defilesinin yaratıcılığı ve modern çizgilerini anımsatan DeFacto jean gömlek ceket, işlevselliği konforla birleştiriyor. %100 pamuk kumaşıyla hem hafif hem de dayanıklı olan ceketin çıtçıtlı kapama detayları ve relax fit kesimi ise bu parçayı hem günlük kombinler hem de katmanlı bir stil için mükemmel kılıyor. Mavi tonlarıyla düz beyaz tişört ve kumaş pantolonlarla kullanarak sportif ya da Chelsea botlarla tamamlayarak modern bir sokak bir görünümü yaratabilirsiniz.

Ürünü İncele

DeFacto ceketin yanında Koton Pamuklu Jean Gömlek almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Doğaya saygılı tasarım: WWF Market Panda Desenli Soft Fleece Sweatshirt

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Prada’nın sportif estetiğini günlük stilinize taşıyan WWF Market sweatshirt, süper yumuşak kumaşı ve rahat kesimiyle hem erkekler hem de kadınlar için mükemmel bir seçim! Panda desenli nakış detayıyla sade yapısına eğlenceli bir dokunuş katan sweatshirt, oversize kesimi sayesinde kot pantolon ve chunky sneakerlarla zahmetsiz bir şekilde kombinlenebilir. Ayrıca mevsim geçişlerinde jogger pantolon ve ince bir montla da tam bir hafta sonu konforu yaşatır!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Orta kalınlıkta ve kumaşı kaliteli selanik kumaşı. Omuzlardan oversize, bel ve göbek rahat kesim.”

  • “Güzel ve sıcak tutuyor.”
Ürünü İncele

WWF Market sweatshirt'ün yanında LTB Jeans Erkek Hemosa Günlük Pantolon almak isterseniz buraya tıklayın.

8. İkonik bir klasik: Levi's 501 Original Jeans Kot Pantolon

9

Prada’nın klasik çizgileri modern dokularla birleştirdiği ruhunu yansıtan Levi’s 501 Original Jeans, zamansız bir stil arayanlar için mükemmel bir alternatif! Orijinal düz kesimi ve imza detaylarıyla her tarza uyum sağlayan pantolon, günlük kullanım için ideal. Üstüne vintage bir t-shirt ve deri ceket ekleyerek asi bir görünüm oluşturabilir ya da beyaz bir gömlek ve blazer ceketle daha sofistike bir kombin yaratabilirsiniz. Aynı zamanda paçalarını katlayarak sneaker veya loafer ayakkabılarla modern bir hava da katabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kalıbı, kesimi, rengi ve yumuşak kumaşı... Mükemmel uyum!”

  • “Tam kalıp, bedeniniz ne ise onu alın. Çok kaliteli ve kusursuz bir ürün, rengi resimdeki ile ayni koyu mavi, ben çok beğendim.”
Ürünü İncele

Levi's pantolonun yanında Levi's 541 Athletic Taper Jeans Kot Pantolon almak isterseniz buraya tıklayın.

9. Klasik ve modernin uyumu: Altınyıldız Classics Standart Fit Çıkma Yaka Kaban

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Prada’nın dış giyimde sade zarafeti vurgulayan tasarımlarını hatırlatan Altınyıldız Classics kaban, %60 yün içeriğiyle soğuk havalarda sıcak bir dokunuş yaratıyor. Düz kesimi ve çıkarılabilir yaka detayıyla her kombine uyan bir esneklik sunuyor. Ofis giyiminde gömlek ve pantolonla tercih edebileceğiniz gibi hafta sonu için boğazlı kazak ve kot pantolonla da tamamlayabilirsiniz. Aksesuar olarak ise klasik deri eldiven ve şapka ile tamamlayarak hem sıcak hem stil sahibi bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ürün gayet kaliteli. Kumaşı ince değil. Sağ ve sol içte cepleri mevcut. Fermuarlı kısım çıkarılabiliyor. Kalıbı tahminimden daha bol. Ya tam bedeninizi ya da bir beden ufağını alın.”

  • “Biz çok beğendik. Çok kaliteli, ürün kendini belli ediyor.”
Ürünü İncele

Altınyıldız Classics kabanın yanında DeFacto Slim Fit Astarlı Kaşe Parka almak isterseniz buraya tıklayın.

10. Her ortama uygun: DeFacto Regular Fit Astarlı Blazer Ceket

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Prada defilesindeki minimal ama çarpıcı blazerlardan ilham alan DeFacto ceket, antrasit rengiyle hem casual hem de formal olan farklı pantolonlara kolayca uyum sağlayan bir ürün. Ofis günlerinde klasik bir gömlek ve kumaş pantolonla şıklığınızı koruyabilir, polo yaka tişört ve chino pantolonla günlük tarzınızı yansıtabilir ya da hafta sonu için basic bir tişört ve sneaker ile rahat bir görünüm elde edebilirsiniz. Farklı parçalarla kombinlenebilmesiyle DeFacto ceket, dolabınızda yer açmanız gereken çok yönlü bir parça!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kumaşın dokusu ve kalıbı çok iyi.”

  • “Pantolonunu önceden almıştım. O kadar güzel ki ceketi de aldım. Tavsiye ediyorum çok şık duruyor.”
Ürünü İncele

DeFacto ceketin yanında Koton Blazer Ceket almak isterseniz buraya tıklayın.

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