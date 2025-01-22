Yılın saç rengi trendleri! Hangi ünlü hangi rengi tercih etmiş?

2025'in saç rengi trendleri arasında vurgular veya gölgelerle yapılan gri geçişler dikkat çekiyor. Canlı kırmızı tonlar da popülerliğini sürdürüyor, ister cesur bakır ister daha derin kiraz kırmızı olsun, bu zengin ve doygun tonlar herkes için dikkat çekici ve eğlenceli bir seçenek yaratıyor. Koyu ve dramatik kahverengiler ise saçın sağlıklı ve canlı görünmesini sağlayarak parlaklık veriyor. Bunun yanında sarışın ve esmer tonların harmonisini yakalayan renkler de trendler arasında yer alıyor. Daha fazlası için haydi, içeriğe geçelim!

1. Toffee Balayage | Haileey Bieber

Hailey Bieber'ın "Toffee Balayage" stili, karamel tonlarının derin bir dokunuşla birleştiği, sıcak ve parlak bir görünüm sunuyor. Orta esmerlere zengin ve sağlıklı bir ışıltı katan Toffee tonlu balyaj, özellikle doğal görünümlü ışık oyunları isteyenler için ideal. Schwarzkopf'un 7-554 Altın Karamel saç boyası da mikro yağlarla zenginleştirilmiş formülü sayesinde saçlarınıza bakım yaparken %100 beyaz kapama yapıyor. Uzun süre kalıcı rengiyle yıkama sonrası dahi güzelliğini koruyan ürün, saçınıza sıcak ve büyüleyici bir ışıltı katacak!

Kullanıcılar ne diyor?

“Hep kullandığım saç boyası, rengi çok güzel tutuyor ve akma yapmıyor.”

“Herkes saçımın rengini soruyor. Esmerim ve bana yakıştı.”

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2. Doğal Köklü Sarı | Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter'ın şu anki görünümü oldukça ikonik ve bulaşıcı. Şarkıcı köklerin doğal bırakıldığı ve uçlara doğru açılan tonların yarattığı sade ve zarif sarısıyla vintage bir esinti taşıyor. Daha az bakım gerektiren bu görünüm, modernliği ve nostaljiyi bir arada sunuyor. Garnier 110 Doğal Sarı da saçlarınızı koruyarak %100 beyaz kapama sağlıyor ve uzun süre kalıcı bir doğal sarı ton veriyor. Hem profesyonel bir sonuç elde etmek hem de saçlarınıza zarar vermeden evde boyama işlemi yapmak isteyenler için ideal bir seçenek!

Kullanıcılar ne diyor?

“Altında boya olduğu halde tuttu. Çok bekletmenize de gerek yok. Ayrıca tüpü sıkarken plastik olduğu için bütün boyayı alabiliyorsun.”

“Tam rengini veren bir boya, çok memnun kaldık.”

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3. Cherry Cola | Dua Lipa

2025’in en cesur trendlerinden biri ise Dua Lipa’nın tercih ettiği Cherry Cola tonu. Bu kızıl kahverengi karışımı, saça derinlik katarken canlı bir etki oluşturuyor. Cesur bir değişiklik arayanlar için birebir olan bu tonu yakalamak için Schwarzkopf'un 5-88 Açık Kahve Yoğun Kızıl saç boyasına şans verebilirsiniz. Moringa Oleifera proteinleri ile saç yapısını güçlendirirken çevresel kirlilik ve UV ışınlarından da koruma gerçekleştiren ürün, Renk Kristali Kompleksi ile uzun ömürlü bir parlaklık ve ipeksi bir doku yaratıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Rengi ve kalıcılığı çok güzel, çok memnun kaldım.”

“Bayıldım! Renk harika, severek kullanıyorum.”

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4. Golden Silvers |Lady Gaga

Platin sarıları ve buz gibi gümüşler her yıl trend ancak 2025 için soğuk tonların altın ışıltılarla harmanlanarak daha yumuşak ve taşınabilir bir etki yaratacağı öngörülüyor. Lady Gaga'nın Golden Silvers seçimi ise platin sarı ve buz gümüş tonlarını altın yansımalarla birleştiren, yumuşak ama etkileyici rengiyle yaş gözetmeksizin herkese zarafet katıyor. Şarkıcının saç rengini yakalamak için bitkisel formülü ve kokusuz yapısıyla hassas saç derisi için ideal olan Herbatint 10N Blond Platine saç boyasını kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu saç boyası saçlarıma zarar vermiyor, grilerimi kapatıyor ve sert kimyasallarla dolu olmadığı için baş ağrısına neden olan bir kokusu yok.”

“Bu rengi 2 yıldır kullanıyorum, uygulaması çok kolay, saçlarıma zarar vermiyor ve sonuç harika. Tavsiye ederim!”

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5. Chappell-Roan Kırmızısı | Chappell Roan

Chappell Roan tartışmasız 2024'ün en büyük çıkış yapan yıldızlarından biri. Kızıl saçlara daha sıcak bir bakış açısı getiren bu renk, kırmızının zenginliğini yumuşak altın alt tonlarıyla harmanlayarak zengin ve parlak bir saç rengi yaratıyor. Güneş ışığı altında ışıltılı bir görünüm veren bu renge daha fazla sıcaklık ve parlaklık eklemek için bal veya karamel balyajlı çok boyutlu bir bakır taban yapabilirsiniz. Wella'nın 6/4 Kızıl Bakır rengi ise yoğun bir renk ve derinlemesine nemlendirmeyle saçlarınıza ışıltılı ve dikkat çekici bir görünüm kazandırırken uzun süre dayanıklılık sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bütün markaları denedim, kızıl bakırda en iyisi açık ara koleston.”

“Aradığım saç rengini buldum.”

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6. Mushroom Brown | Barbara Palvin

Daha soluk ve doğal bir renk olan Mushroom Brown, içinde gri olan soğuk tonlu bir kahverengi. Bunu tek bir renk veya röfleyle, daha küllü tonlarda elde ederek yapabilirsiniz. Bakımının daha zor olduğunu söyleyen profesyoneller soğuk rengi korumak için ekstra bakım gerektiğini söylüyor. L’Oréal Paris 7.1 Küllü Kumral da saçlarınızı yalnızca renklendirmekle kalmıyor Pro-Keratin ve koruyucu serum içeren özel formülüyle koruyup besliyor. Uzun süre kalıcı küllü kumral tonu ise sofistike ve doğal bir görünüm arayanlar için harika bir seçenek!

Kullanıcılar ne diyor?

“Devamlı kullandığım L'Oréal boyası ve çok memnunum. Kendim boyuyorum ve harika oluyor.”

“Harika renk. Saçı diğer saç boyalara göre neredeyse hiç yıpratmıyor. 60 ml’lik bakım kremi de özellikle çok güzel. Herkes bayıldı.”

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7. Warm Buttery Sarısı | Lindsay Lohan

2025 saç renginin daha zengin tonlara ve çok boyutlu renklere doğru ilerlediği öngörülüyor. Lindsay Lohan’ın eski Hollywood ihtişamını çağrıştıran Warm Buttery Sarısı ise altın sarısının sıcak dokunuşlarıyla güneş ışığını saçlarında taşımak isteyenler için ideal. Garnier 9.3 Altın Sarısı saç boyası da saçlarınıza doğal bir parlaklık ve yumuşaklık kazandırırken besleyici yağlarla saçlarınıza derinlemesine bakım yapıyor. Üstelik, zengin formülü sayesinde saç tellerine etkili şekilde nüfuz ederek ışıltılı ve uzun süre kalıcı renkler sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Saçı diğer saç boyalarına göre neredeyse hiç yıpratmıyor. 60 ml’lik bakım kremi de özellikle çok güzel.”

“Bu rengi seviyorum, saçlarımın dipleri için kullanıyorum.Çok memnunum”

Garnier saç boyasının yanında Wella Professionals Invigo Renk Koruyucu Şampuan almak isterseniz buraya tıklayın.

8. Moody Brown/ Moody Brunette | Gal Gadot

2025'te koyu ve hüzünlü kahverengiler popüler olacak. Gal Gadot'un Moody Brown seçimiyse koyu kahvenin zenginliğini yansıtarak güçlü ve etkileyici bir görünüm arayanlar için mükemmel bir alternatif. Sizlere seçtiğimiz Bios Line'ın 4.0 saç boyası da doğal ve sağlıklı görünüme önem verenler açısından ideal bir seçim! Bitkisel içeriklerle dolu formülüyle saçlarınızı renklendirirken besler ve onarır. Tricorepair kompleksi ise saçınıza güç ve parlaklık kazandırırken organik argan yağıyla yumuşak bir dokunuş sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Saçınızı boyamak için çok iyi bir ürün! Zaten dördüncü kez satın aldım ve gerçekten iyi hissediyorum! Saçlarım yumuşak ve parlak kalır!”

“Gri saçlarım %100 kapandı! Çok hafif koku, yumuşak saçlar. Amonyak yok, resorsin yok.”

Bios Line saç boyasının yanında Urban Care Boyalı Saçlara Özel Renk Koruyucu Saç Bakım Kremi almak isterseniz buraya tıklayın.

9. Ginger Spice/ Warm Marigold | Jessica Chastain

Jessica Chastain’in Ginger Spice tonu bakırın yumuşak ve canlı bir yorumu olarak karşımıza çıkıyor. Her cilt tonuna uyan bu renk, zengin ve enerjik bir görünüme sahip. Popüler olacağı söylenen başka bir bakır tonu ise 2025 ilkbahar/yaz podyumlarında da gördüğümüz ve altın, bakır ile kahverengi tonlarının parlak bir karışımı olan Warm Marigold. Ginger Spice rengini elde etmek için önerdiğimiz Garnier 6.41 Bakır Kumral da saç tellerine derinlemesine nüfuz ederek yoğun, parlak ve uzun süre kalıcı renk sonuçla veriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Saçı diğer saç boyalarına göre neredeyse hiç yıpratmıyor. 60 ml’lik bakım kremi de özellikle çok güzel ”

“Bu rengi seviyorum, saçlarımın dipleri için kullanıyorum. Çok memnunum.”

Garnier saç boyasının yanında L'OREAL PROFESSIONNEL PARIS Boyalı Saçlar İçin Onarıcı Maske almak isterseniz buraya tıklayın.

10. Sunkissed Bronde |Rosie Huntington

Rosie Huntington’ın düşük bakım gerektiren Sunkissed Bronde rengi, doğal ve güneşten yanmış bir his yaratarak yılın favorileri arasında yer alacak. Sarışın ve esmer tonların mükemmel bir karışımı olan "bronde", doğal ve biraz güneşten yanmış o yumuşak sarı tonlarıyla yoğun hayat temposuna sahip olanlar için ideal bir seçenek! Trend saç rengi listesinde yer verdiğimiz Palette 9-1 Küllü Sarı Saç Boyası ise yüksek performanslı renk pigmentleriyle saçlarınıza uzun süre kalıcı ve zengin bir ton sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kalıcılığı ve kapatıcılığı çok yüksek, rengi de çok sıra dışı.”

“Palette zaten en sevdiğim boya markası, bu renk de çok güzel tuttu. Birebir aynı oldu ki saçımın üst kısımları köyü kahve altları ombreli yine de çok fark etmedi.”

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