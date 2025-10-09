Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrolde olduğu Güller ve Günahlar başlıyor

Murat Yıldırım ile Cemre Baysel’in başrolünü paylaştığı yeni sezonun iddialı yapımlarından Güller ve Günahlar için geri sayım başladı. NGM imzası taşıyan Güller ve Günahlar, ilk bölümüyle 11 Ekim Cumartesi akşamı ekran macerasına merhaba diyecek.

Dizinin konusu şöyle; eşi ve kızlarıyla mutlu bir hayat süren Serhat Tecer’in dünyası, beklenmedik bir gerçekle altüst olur. Hayatının en büyük aşkı, eşi Berrak, yıllardır gizlediği büyük bir sır saklamaktadır: Bir çocuğu daha vardır… Kader.

Gerçeğin peşine düşen Serhat, adım adım iz sürerken yolu Zeynep ile kesişir. Dobra ve cesur tavrıyla dikkat çeken Zeynep, hiç ummadığı anlarda Serhat’ın en büyük destekçisi olur.

Serhat, her ipucunun izini sürerken, Berrak’ın sırlarla örülü geçmişinin anahtarı karşısına hiç beklemediği bir yerden çıkacaktır.

DEV KADRO

Güller ve Günahlar’da Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’e sevilen isimler eşlik ediyor. Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi, Mina Akdin ve Yade Arayıcı dizide önemli rolleri üstleniyor.