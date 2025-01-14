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  4. Ünlü besteci Emirkan 4+1 havuzlu lüks eviyle gündemde! Parasızlıktan sektör bile değiştirdi

Ünlü besteci Emirkan 4+1 havuzlu lüks eviyle gündemde! Parasızlıktan sektör bile değiştirdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.01.2025 11:35
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Ünlü şarkıcı ve besteci Emirkan, Kanal D ekranlarında yayınlanan Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına konuk oldu. 4 odalı havuzlu ve manzaralı eviyle dikkat çeken Emirkan sektördeki parasızlıktan dolayı sektör bile değiştirdiğini açıkladı. Ünlü ismin açıklamaları ve lüks evi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü besteci Emirkan 4+1 havuzlu lüks eviyle gündemde! Parasızlıktan sektör bile değiştirdi

Ünlü besteleri ve şarkıları ile tanıdığımız Emirkan şimdi de lüks eviyle gündem oldu. Ünlü besteci 4 odalı ve havuzlu evinin kapılarını, Kanal D ekranlarında yayınlanan Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına açtı.

Lüks eviyle dikkat çeken Emirkan sektördeki parasızlıktan dolayı sektör bile değiştirmek zorunda kaldığını açıkladı.

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Şimdilerde inşaat sektörü ile ilgilendiğini söyleyen Emirkan ''Kendi evlerimizi yaparken Bodrum'da bir şeyler yaptık. Derince'de bir AVM yapıyoruz.'' dedi.

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Ünlü besteci sektör değişikliğinin nedenini ise şöyle anlattı; 'Sektör değişikliği parasızlıktan çıktı. Evi satarken inşaata başlamak zorunda kaldık. Mesleğim şarkıcılık ama ticaret yapmak zorunda kaldım. Teknem yok benim, bir teknesi olan sanatçı görebiliyor musunuz? Çok nadir yani. Ama farklı işlerde şansınız biraz daha açılıyor' ifadelerini kullandı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin lüks evi ve açıklamaları kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada; 'kimse geçinemiyor', 'evi çok güzel', 'evi çok güzel döşenmiş', 'çok güzel bir dekorasyonu var evin' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
şarkıcı Emirkan
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