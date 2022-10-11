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Mahalle eş anlamlısı nedir? Mahalle kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

11.10.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçenin kelime haznesi yabancı kökenli kelimeler bakımından oldukça zengindir. Türkçe uzun yıllar boyunca kültürel temas kurduğu dillerden kelime alıntılamış ve söz varlığına katmıştır. Dile giren yabancı kökenli kelimelerin de dile yerleşmesiyle oluşan anlamsal zenginlik, kelimeler arasında farklı ilişkileri de beraberinde getirmiştir. Eş anlamlılık ise anlam aynılığı veya anlam ortaklığı paylaşan kelimeler arasındaki ilişkidir. Peki, mahalle kelimesinin eş anlamı var mıdır?

Mahalle eş anlamlısı nedir? Mahalle kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk ve Arap toplumları arasında karşılıklı etkileşimler sonucu bu iki toplumun dilleri de etkilenmiştir. Türkçenin kelime haznesinde çok sayıda Arapça kökenli kelime bulunur. Yabancı kökenli kelimeler aynen veya Türkçeleşerek dile girmiş ve Türkçede kendine derin bir yer kazanmıştır. Mahalle de yabancı kökenli olmasına rağmen zamanla Türkçeleşen ve dile yerleşen kelimelerdendir. Mahalle kelimesi Arapça “ḥll” kökünden gelen “maḥalla(t)” sözcüğünden dilimize girmiştir.

Türk Dil Kurumuna göre mahalle kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan her biri.
  • Bu parçalarda oturan insanların tamamı.

Mahalle kelimesi bu anlamların dışında "mahalleyi ayağa kaldırmak" deyiminde de kullanılır. Bu deyim "bağırıp çağırarak konu komşuyu tedirgin etmek" anlamına gelir. Mahalle kelimesi aynı zamanda farklı kelimelerle birleşerek birleşik kelimeler de oluşturur. "Mahalle arası", "mahalle bekçisi", "mahalle kahvesi" gibi kelimeleri örnek verebiliriz. Mahalle kelimesinin geçtiği cümle örnekleri kurmak gerekirse:

  • İkisinin kavgası tüm mahalleyi ayağa kaldırdı.
  • O kadar sinirli bir şekilde bağırmıştı ki sesi tüm mahalleyi ayağı kaldırmaya yetti.
  • Mahalle arasında bir kafe keşfetmişti, kahveleri o kadar güzelmiş ki her gün oraya gidiyordu.
  • O adama mahallenin delisi derlerdi ama adam herkesten daha akıllıydı.
  • Mahalle arkadaşlarıyla öyle derin bağı vardı ki evlenip o mahalleden gitmiş olsa da hâlâ ara sıra arkadaşlarıyla görüşürdü.
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Mahalle eş anlamlısı nedir?

Eş anlamlı kelimeler aynı veya benzer anlamları taşırlar. Fakat Türkçede her kelimenin anlamsal eşi bulunmayabilir. Özellikle yabancı kökenli kelimeler Türkçenin anlamsal olarak ihtiyaç duyup alabildiği kelimeler olduğu için bu duruma daha sık rastlanabilir. Dilimize Arapçadan giren mahalle kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük yoktur.

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Mahallenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mahalle, dilimize Arapçadan giren ve zamanla Türkçenin fonetiğine uygun hâle gelen bir kelimedir. Fakat mahallenin eş anlamlısı olan bir kelime dilimizde yoktur. Mahalle kelimesinin eş anlamı olmadığı için örnek cümleler kuramayız. Fakat mahalle kelimesinin kullanıldığı örnek cümleler verilmek gerekirse:

  • Karşı mahallemizde oturduğu için her gün okula beraber giderdik.
  • Eski mahallemdeki dostlarımı o kadar özlüyorum ki.
  • Belediyemiz sayesinde mahallemiz tertemizdi.
  • Yaptığı aşureyi tüm mahalle sakinlerine dağıttı.
  • Aşağı mahalledeki kadın bugün bize tekrar uğradı.
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