MAGAZİN

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.06.2018 09:45 | Son Güncelleme

Bülent Çavuşoğlu (50), kendisinden 22 yaş büyük Ajda Pekkan (72) ile aşk yaşıyordu. Tuğçe Eyilik, eşi Bülent Çavuşoğlu’nun Ajda Pekkan ile aşk yaşadığını öğrenince, 2014 yılında boşanmıştı. Bu ilişki o tarihten bu yana devam ediyordu. Ancak Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu mart ayında ilişkilerini bitirdi.

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Tuğçe Eyilik 15 Eylül 2006’da Bülent Çavuşoğlu ile evlenmiş, Kasım 2008’de oğulları Efe Paşa’yı dünyaya getirmişti. Tuğçe Eyilik, 2011’de eşinin kendisini Ajda Pekkan ile aldattığını iddia etmiş ve dava açmıştı.

--11744905

BOŞANMA ZİNAYA BAĞLANDI

Olaylı bir sürecin sonunda Aralık 2014’te şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmışlardı. Ama ihanete uğradığını söyleyen Tuğçe Eyilik olayı yargıya taşıdı. Mahkeme Bülent Çavuşoğlu’nun sadakatsizlik yaptığına karar verdi ve boşanmayı zinaya bağladı.(Posta-Halil Karamuk)

--11744907


PARTNERDünyanın en zeki öğrencileri içkinin dozunu fena kaçırdı!Dünyanın en zeki öğrencileri içkinin dozunu fena kaçırdı!
Faik Öztürk hastanelik oldu! 'Hemen fotoğrafı silin'Faik Öztürk hastanelik oldu! 'Hemen fotoğrafı silin'
Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgasıSurvivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bülent çavuşoğlu ajda pekkan Tuğçe Eyilik zina

En Çok Okunan Haberler

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
akda pekkan a bu hiç yakışmadı
Demek oluyor ki; bazıları KIRIŞIK seviyormuş. :))
bence yakıştı. çünkü onlar böyle insanlar ve kendilerine yakışanı yaparlar
72 yaşında bir kadınla zina , ilginç bir durum , tamamen duygusal!
Diğer Haberler
Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın'la aşk tazeliyor

Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın'la aşk tazeliyor

Hamdi Alkan'ın kızı sonunda silikonlarına kavuştu

Hamdi Alkan'ın kızı sonunda silikonlarına kavuştu

Murat Dalkılıç: Minnoş müzik mafyacıkları!

Murat Dalkılıç: Minnoş müzik mafyacıkları!

Seren Serengil verdiği kiloları geri aldı!

Seren Serengil verdiği kiloları geri aldı!

Faik Öztürk hastanelik oldu! 'Hemen fotoğrafı silin'

Faik Öztürk hastanelik oldu! 'Hemen fotoğrafı silin'

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.