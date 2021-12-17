"Mahkeme takipsizlik kararı verdi" demişti ama... Mehmet Ali Erbil savcıya ifade verdi

Ece Ronay geçtiğimiz ay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü.

Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda da bulunan Ece Ronay süreci yakından takip ediyor. Erbil son olarak hakkındaki sorulara "O iş kapandı gitti, mahkeme takipsizlik kararı verdi" demişti. Ancak Ece Ronay tarafından "Cinsel taciz" ve "Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret" ile suçlanan Mehmet Ali Erbil, bugün Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.

Tekerlekli sandalyeyle adliyeye gelen Erbil, soruşturma savcısına ifade verdi. Erbil ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.





