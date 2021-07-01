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Mahkemeden Britney Spears’a kötü haber

01.07.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2008 yılından vasisi olduğu beri kızının milyonlarca dolarlık varlığını yöneten ve kızı Britney Spears'ın her hareketine karışan babası Jaime Spears ile ilgili karar bugün verildi.

Mahkemeden Britney Spears’a kötü haber

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Britney Spears’ın vasiliğini babasından geri alma çabalarında son perde bugün oynandı.

Los Angeles mahkemesi Spears’ın talebini reddettiğini duyurdu. Spears’ın avukatı Samuel Ingham’ın başlattığı ve özellikle sosyal medyada ve tabloid basınında gündem olan bu gelişme sonrasında mahkeme baba Jamie Spears’ın, milyonlarca dolarlık varlığı kontrol etmesine devam etmesi kararı aldığını duyurdu.

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Genç şarkıcının yaşadıklarının ortaya çıkması uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

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2008 yılından beri Spears’ın hayatını kontrol eden Jamie Spears’ın, 39 yaşındaki şarkıcıya baskı yaptığı ve görevini kötüye kullandığı ortaya çıkmış ve bu ifşa uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Mahkeme dosyasında Britney Spears, özel bir varlık yönetim şirketi olan Bessemer Trust’ın Jamie Spears’ın yerine görevlendirilmesini istediği de ortaya çıktı.

Geçen hafta Spears, babasının kendisine baskı yaptığını ve çocuk yapmak istemesine rağmen bunu özellikle engellediğini söylemişti. Bu açıklamalar özellikle sosyal medyada büyük tepki uyandırmıştı.

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