HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mahkemeden ezber bozan karar: Boşandığı kocasına aylık 3 bin lira nafaka ödeyecek! Sebebi ise...

Mahkemeden ezber bozan karar: Boşandığı kocasına aylık 3 bin lira nafaka ödeyecek! Sebebi ise...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
06.01.2025 11:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 44 yaşındaki kadın öğretmen ile 48 yaşındaki kocası arasındaki boşanma davasının sonucu duyanları şaşkına çeviriyor. Diyarbakır Aile Mahkemesi, 48 yaşındaki kocanın işsiz ve mağdur olmasını gerekçe göstererek erkeğe nafaka bağlanmasına karar verdi. 44 yaşındaki öğretmen kadın, eski eşine aylık 3 bin lira nafaka ödeyecek.

Mahkemeden ezber bozan karar: Boşandığı kocasına aylık 3 bin lira nafaka ödeyecek! Sebebi ise...

Eşler arasındaki boşanma davalarının sonucunda genelde erkeklerin kadınlara nafaka bağlanmasına hükmedilir. Fakat bu sefer durum böyle olmadı. Diyarbakır'da Aile Mahkemesi 2 yıl süren davanın sonunda eşine rastlanmamış bir karar verdi. İşte haberin tüm detayları!

q2

16 YIL EVLİ KALDILAR

Diyarbakır'da öğretmenlik yapan bir çocuk annesi N.K., 16 yıl önce bir kez evlendikten sonra boşanan ve iki çocuğu ile yaşayan F.K. ile evlendi.

Ancak, çift arasında yıllar sonra anlaşmazlıklar yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık sırasında işsiz kalan F.K. ile boşanma kararı alan N.K., 2 yıl önce Aile Mahkemesi'nde dava açtı.

q3

2 YIL SONUNDA ÇİFT BOŞANDI

Öğretmen N.K. dava dilekçesinde, eşinin evliliği ciddiye almadığını belirterek, evin ve çocukların ihtiyaçları ile ilgilenmediğini iddia etti. N.K. dilekçesinde ayrıca maddi-manevi tazminat, iştirak ile yoksulluk nafakası talebinde de bulundu.

F.K. ise dilekçesinde, anlatılan olayların tamamen uydurma olduğunu savunarak, müvekkilinin evliliğin kendisine yüklediği tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ileri sürdü. Maddi ve manevi tazminat isteyen F.K., yoksulluk nafakası talebinde de bulundu.

Diyarbakır 1'inci Aile Mahkemesi'ndeki ilginç boşanma davası 2 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme, boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmederek, çifti boşadı.

q4

KADIN KOCASINA AYLIK 3 BİN LİRA NAFAKA BAĞLADI

İşsiz olan erkeğin, düzenli ve yeterli bir gelirinin bulunmamasına dikkat çeken mahkeme, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, hakkaniyet ilkesi ve talep miktarı dikkate alınarak, yasal koşulların oluştuğu kanaatiyle, erkek yararına aylık takdiren 3 bin TL yoksulluk nafakası verilmesine karar verdi.

q5

F.K.'nin avukatı, ender rastlanan bir boşanma davası olduğunu belirterek, müvekkilinin boşanma davası sırasında ekonomik olarak mağdur olduğunu belirterek, mahkemenin taleplerini yerinde gördüğünü ve erkeğe süresiz nafaka bağladığını söyledi.

Kaynak: Sabah

Anahtar Kelimeler:
nafaka Diyarbakır boşanma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Partili isimden 'Öcalan' çağrısı: "Acilen yeni parti kurmalı"

AK Partili isimden 'Öcalan' çağrısı: "Acilen yeni parti kurmalı"

Kırşehir'de aşırı sis faciaya neden oldu! Katliam gibi kaza... Ölü ve yaralılar var

Kırşehir'de aşırı sis faciaya neden oldu! Katliam gibi kaza... Ölü ve yaralılar var

Avrupa'yı kasıp kavuran virüs Türkiye kapılarına dayandı!

Avrupa'yı kasıp kavuran virüs Türkiye kapılarına dayandı!

Ferdi Tayfur'un en yakın dostu hastanede yanındaydı! Son isteğini açıkladı

Ferdi Tayfur'un en yakın dostu hastanede yanındaydı! Son isteğini açıkladı

Sigara fiyatlarına 2025 zammı! Yeni liste...

Sigara fiyatlarına 2025 zammı! Yeni liste...

Başbakanı bezdirdi: İstifa haberi an meselesi

Başbakanı bezdirdi: İstifa haberi an meselesi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.