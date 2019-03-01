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Mahkemeden Serdar Ortaç'a şok karar!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.03.2019 12:11 | Son Güncelleme

Mahkemeden Serdar Ortaç’a şok karar. Aranjör Emrah Karaduman, şarkıcı Serdar Ortaç’a açtığı davayı kazandı.

Mahkemeden Serdar Ortaç'a şok karar!

Emrah Karaduman ve Serdar Ortaç arasındaki “aranje” davası sonuçlandı. Karaduman, 3 yıl önce “Sen Nereye Kadar” adlı şarkıyı aranje ettiği halde ücretini alamadığı iddiasıyla Serdar Ortaç’a dava açmıştı.

Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Serdar Ortaç’ın 14 bin lirayı Emrah Karaduman’a ödemesine karar verdi.

14 BİN LİRA DAHA ÖDEYECEK

İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına davacı Emrah Karaduman ve davalı Serdar Ortaç katılmazken, tarafları avukatları temsil etti.

Hürriyet’in haberine göre; Serdar Ortaç’ın avukatı Elif Özpağda “Davaya konu şarkının aranjesi layıkıyla yapılmamıştır. 6 bin liralık kısmi ödememiz mevcuttur. Ücretin tamamının talep edilmesi haksız ve yersizdir. Dava reddedilsin” dedi.

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Davayı karara bağlayan mahkeme, Serdar Ortaç’ın İstanbul 13. İcra Müdürlüğü’nde yapılan itirazın kısmen iptali ile 14 bin lira asıl alacak üzerinden takibin devamına, icra inkâr tazminatının ise reddine karar verdi. Mahkemenin bu kararıyla Serdar Ortaç, 14 bin lira daha Emrah Karaduman’a ödeme yapacak. (uçankuş.com)

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Anahtar Kelimeler:
serdar ortaç Emrah Karaduman

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