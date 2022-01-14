Mahkum dizisi nerede çekiliyor, hangi diziden uyarlandı? Mahkum dizisi konusu ve oyuncuları!

FOX TV'de yayınlanan Mahkum dizisi, Perşembe akşamlarına damga vurmayı sürdürüyor. Dizinin yönetmenliğini Volkan Kocatürk üstlenirken, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu yapıyor. Peki Mahkum dizisi nerede çekiliyor?

MAHKUM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Güney Kore yapımı Innocent Defendant adlı diziden uyarlanmıştır. Senaryosunu Mahkum dizisinin çekimleri İstanbul'un farklı noktalarında yapılmaktadır.

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide Fırat Bulut, İstanbul Adliye'sinde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşamaktadır. Fakat bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulacaktır. Son hatırladığı anısı, kızının doğum gününü kutladığı gecedir. Şok ve dehşet içinde, karısını ve kızını öldürmekle suçlandığını fark eder. İkinci duruşması yaklaşmaktadır ve müebbet cezasına çarptırılmıştır. Karısını ve kızını gerçekten öldürüp öldürmediğini bilmemektedir.

Cumhuriyet savcısı Fırat Bulut’un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır. Barış Yesari'nin evinde ise bir genç kız öldürmüştür. Fırat Bulut, masumiyetini kanıtlamak için kayıp hatıralarını hem hatırlamak, hem hayatta kalmak hem de cezaevinden kaçmak zorundadır.

MAHKUM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna - Savcı Fırat Bulut

İsmail Hacıoğlu - Barış Yesari/Savaş Yesari

Seray Kaya - Avukat Cemre Uysal

Melike İpek Yalova - Büge Yesari

Tugay Mercan - Paşa

Hayal Köseoğlu - Sasha

Muharrem Türkseven - Kanber

Bülent Seyran - Cezaevi Müdürü

Bülent Düzgünoğlu - Başsavcı

Hakan Salınmış - Beybaba

Nihal Koldaş - Tomris Yesari

Mehmet Ulay - Zahit Yesari

Hakan Karsak - Hacı Alagöz

Anıl İlter - Savcı Tahir



