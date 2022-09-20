Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu aşka geldi! Aslıhan Gürbüz ile romantik paylaşım yaptı

Yaşadıkları ilişkiyle magazin gündemine bomba gibi düşen İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz ikilisi romantik paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle mutlu karesini paylaşan Hacıoğlu, bu poza bir yenisini daha ekledi.

İSMAİL HACIOĞLU AŞKA GELDİ

Ünlü ikili İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz ikilişinin aşkı tam gaz devam ediyor. Beraber verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili, bu poza bir yenisini daha ekledi. Gürbüz'ün omuzlarından tutarak poz veren Hacıoğlu, o gönderiyi, "Güzelliğim" notuyla paylaştı. Bu poz, ikilinin sevenleri tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İsmail Hacıoğlu 2010-2015 yılları arasında Vildan Atasever ile evli kaldı. 2016-2020 yıllarında ise Duygu Kaya Kumarki ile evlilik yaşadı. Bu evlilikten Yemin Hacıoğlu adında bir kız çocuk babası oldu.

2019-2021 yılları arasında yayınlanan Çocuk dizisindeki partneri Merve Çağıran ile de aşk yaşayan Hacıoğlu, bu ilişkiyi bir süre sonra sonlandırmıştı.





