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    4. Mahkum ve gardiyanın hapishanedeki özel görüntüleri çok konuşulmuştu! Yeni detaylar ortaya çıktı: Kaçmak üzereyken yakalanan gardiyan evliymiş...

    Mahkum ve gardiyanın hapishanedeki özel görüntüleri çok konuşulmuştu! Yeni detaylar ortaya çıktı: Kaçmak üzereyken yakalanan gardiyan evliymiş...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.07.2024 09:52
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    İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan HMP Wandsworth isimli cezaevinde mahkum ve gardiyanın ilişkiye girdiği görüntüler ortaya çıkınca olaya olmuştu. Dünyanın konuştuğu skandalda yeni detaylar ortaya çıktı. Mahkumla ilişkiye girdiği belirtilen gardiyan Linda De Sousa Abreu gözaltına alınırken memurun evli olduğu da iddia edildi.

    Mahkum ve gardiyanın hapishanedeki özel görüntüleri çok konuşulmuştu! Yeni detaylar ortaya çıktı: Kaçmak üzereyken yakalanan gardiyan evliymiş...

    MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'deki bir hapishanede rozetinin açıkça görüldüğü bir şekilde hapishanedeki bekleme odasında bir mahkumla cinsel ilişkiye girdiği görüntüler kameraya kaydedilen gardiyan Linda De Sousa Abreu gözaltına alındı. Yakın zamanda çekildiği anlaşılan görüntülerin mahkumun hücre arkadaşının cep telefonuyla çekildiği fark edildi.

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    MADRİD'E KAÇMAK ÜZEREYDİ

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    1 Temmuz'da mahkemeye çıkartılan Abreu, görevi kötüye kullanmakla suçlandı. Mahkemede, Abreu'nun Heathrow Havaalanı'nda tutuklandığı ve seyahat planlarını hapishaneye bildirdikten sonra Madrid'e uçmak üzere olduğu söylendi.

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    30 yaşındaki sanığa şartlı kefalet verildi ve sanık 29 Temmuz'da Isleworth Crown Court'ta yapılacak savunma ve dava yönetimi duruşmasına çıkacak.

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    Anahtar Kelimeler:
    Gardiyan mahkum
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