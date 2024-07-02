Mahkum ve gardiyanın hapishanedeki özel görüntüleri çok konuşulmuştu! Yeni detaylar ortaya çıktı: Kaçmak üzereyken yakalanan gardiyan evliymiş...

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'deki bir hapishanede rozetinin açıkça görüldüğü bir şekilde hapishanedeki bekleme odasında bir mahkumla cinsel ilişkiye girdiği görüntüler kameraya kaydedilen gardiyan Linda De Sousa Abreu gözaltına alındı. Yakın zamanda çekildiği anlaşılan görüntülerin mahkumun hücre arkadaşının cep telefonuyla çekildiği fark edildi.

MADRİD'E KAÇMAK ÜZEREYDİ

1 Temmuz'da mahkemeye çıkartılan Abreu, görevi kötüye kullanmakla suçlandı. Mahkemede, Abreu'nun Heathrow Havaalanı'nda tutuklandığı ve seyahat planlarını hapishaneye bildirdikten sonra Madrid'e uçmak üzere olduğu söylendi.

30 yaşındaki sanığa şartlı kefalet verildi ve sanık 29 Temmuz'da Isleworth Crown Court'ta yapılacak savunma ve dava yönetimi duruşmasına çıkacak.