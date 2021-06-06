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  4. Mahmut Tuncer'den İbrahim Tatlıses’e: İyi ki küs kalmışız

Mahmut Tuncer'den İbrahim Tatlıses’e: İyi ki küs kalmışız

06.06.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahmut Tuncer, Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses’in arasında geçen para muhabbeti İbo Show'a damga vurdu. Tuncer'in şakayla karışık söylediği sözler dikkat çekti.

İbo Show'un konukları Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen, Mahmut Tuncer, Özgür Alter ve Aydemir Akbaş oldu. İzleyicilere keyifli anlar yaşatan programa Mahmut Tuncer, Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses’in arasında geçen para muhabbeti damga vurdu.

Mehmet Ali Erbil, programın sonlarına doğru Mahmut Tuncer'in "Bir uzun havanın arkasına türkü bağlayalım benim bölümüm bitsin" sözleri üzerine isyan etti.

Ünlü şovmen, "Başlayacağım uzun havana. Bu gece uzun havalar bitmedi. Ben de söylerim, kimse kalmaz burada" diyerek programdakilere tatlı bir tehditte bulundu. Bunun üzerine Mahmut Tuncer, Erbil'i 100 lira vererek susturdu.

TAM YEDİ KEZ KÜSTÜLER

İbrahim Tatlıses de "Oğlum Ahmet'in o para" diyerek araya girdi. Tatlıses'in sözleri üzerine şaşkına dönen Tuncer ise "İyi ki senle küs kalmışız" esprisiyle ekran başındakileri kahkahaya boğdu. Zaman zaman küsüp barışan eski dostlar, 7’nci kez barışarak bir rekora imza attı.

Uzun hava okumakta ısrarlı olan Mahmut Tuncer orkestraya dönünce Mehmet Ali Erbil, bu sefer "Benim için oku" dedi. Tuncer'in "Para insanı nasıl değiştiriyor görün işte" sözleri ise dikkat çekti.

Esprileri art arda patlatan Mahmut Tuncer, orkestraya da takılmayı ihmal etmedi. Tuncer, orkestranın para isteğini "Bu parçada davul yok" diyerek reddetti.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Mahmut Tuncer
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Mehmet ali erbile kök hücre tedavisi baya iyi geliyor belli ki :)

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