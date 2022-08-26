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Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer mini şortlu paylaşımıyla nefes kesti!

26.08.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda "Parasız adam gereksiz adamdır" sözüyle gündem olan Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Havuz başında verdiği pozlarla çokça gündeme gelen ünlü türkücünün kızı, bu kez mini şortlu pozuyla takipçilerini büyüledi.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer mini şortlu paylaşımıyla nefes kesti!

Babası Mahmut Tuncer gibi müzik kariyerinde ilerlemeyi seçen ve oyunculuk eğitimi de alan güzel şarkıcı Gizem Tuncer, verdiği kiloların ardından değişen imajıyla çok konuşulmuştu. Tuncer, sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapmaya devam ediyor.

MAHMUT TUNCER'İN KIZINDAN MİNİ ŞORTLU PAYLAŞIM!

Verdiği kilolar sonrası imaj yenilen Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, Instagram'da 58 bini aşkın takipçi kitlesine sahip.

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Geçtiğimiz günlerde havuz kenarında ve teknede çekildiği pozlarıyla olay olan ünlü türkücünün kızı, sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor.

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Plajdan fotoğraflar paylaşan ve tatilde olan Tuncer, bu defa mini şortlu paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

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İşte Gizem Tuncer'in çok konuşulan diğer bazı fotoğrafları...

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