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Mahmut Tuncer şiddet mağduru kadınlar için düzenlenen konserde rock söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 02:16 | Son Güncelleme

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, ROCK'n AID Yardım Konseri'nde rock müzik parçalarını seslendirdi. Mahmut Tuncer, şiddet mağduru kadınlara yönelik yardım konserinde seslendirdiği şarkılarla dinleyenlerden tam not aldı. Konser hakkında ünlü türkücü kadına şiddete dikkat çekerek, "Kadına şiddet uygulayan sanatçı arkadaşlarımızın 'Kadına şiddete hayır' demesi inandırıcı gelmiyor" dedi.

Kadın sığınma evlerindeki şiddet mağduru kadınlara ihtiyaç duydukları malzemeleri toplamak amacıyla ROCK'n AID Yardım Konseri gerçekleştirildi.

42 Maslak Barock Sahne'de gerçekleşen Grammy ödüllü sanatçı Maya Azucena'nın da sahne aldığı konserin sürpriz ismi ise türkücü Mahmut Tuncer idi.

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Konserde iki rock parçası seslendiren Tuncer, dinleyenlerden alkış aldı.

"KADINA ŞİDDET UYGULAMIŞ SANATÇI ARKADAŞLARIMIZ..."

Konser sonrasında konuşan Mahmut Tuncer, "Buradaki amacımız 'Kadına şiddete hayır' projesine destek olmak. Kadına şiddet uygulamış sanatçı arkadaşlarımız var. Ama bir bakıyorsunuz projesinde 'Kadına şiddete hayır' yazmış. Bu inandırıcı gelmiyor. Ben yıllardır evliyim, hanımıma ve çocuklarıma şiddet uygulamadım" ifadelerini kullandı.

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Mahmut Tuncer mahmut tuncer rock

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
helal sana kurucaova lı Levent Esen
nedense çok yapmacıksın ustam ya
hahaha
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