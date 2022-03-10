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  4. Mahra'nın durumu ağırlaştı, aile mucize olsun diye bekliyor! Kahreden sözler: Ağzından kan gelmiş, zor nefes alıyor

Mahra'nın durumu ağırlaştı, aile mucize olsun diye bekliyor! Kahreden sözler: Ağzından kan gelmiş, zor nefes alıyor

10.03.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da köpekten kaçarken yolda kamyonun ezmesi sonucu yaralanıp, sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin Pınar'ın durumu ciddiyetini koruyor. Hastanede kızından gelecek iyi bir haberi bekleyen baba, "Kızımın durumu daha da ağırlaştı. Ağzından kan gelmiş. Makineyle bile zor nefes alıyor. Yoğun bakım servisi önünde mucize olsun diye bekliyoruz" dedi. Mahra'nın dün duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalışmıştı.

Mahra'nın durumu ağırlaştı, aile mucize olsun diye bekliyor! Kahreden sözler: Ağzından kan gelmiş, zor nefes alıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan ve ameliyatta ayağı kesilerek yoğun bakıma alınan 10 yaşındaki kız çocuğunun hayati tehlikesi devam ediyor. Sağ bacağı diz üstünden kesilen küçük kızın babası Murat Pınar, AA muhabirine, çocuğunun gece 02.00 sıralarında nefessiz kalması üzerine doktorların müdahale ettiğini söyledi.

''AĞZINDAN KAN GELMİŞ, DURUMU DAHA AĞIR''

Yoğun bakım servisinde en güçlü oksijen makinesinin kızına bağlı olduğunu belirten Pınar, "Bugün durumu düne göre daha ağır. Ağzından kan gelmiş. Ciğerleri de daha zor nefes alıyormuş. Yoğun bakım servisi önünde mucize olsun diye bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye Omurilik Felçliler Derneği yöneticilerinin kendisine ulaşarak, protez konusunda destek olacaklarını söylediklerini aktaran Pınar, "Kızım iyileşsin de bir tek işimiz protez kalsın. İnşallah o günleri göreceğiz." dedi.

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BACAĞI KESİLMİŞ, DÜN DE 10 DAKİKA KALBİ DURMUŞTU

Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta köpeklerden kaçan Mahra Pelin Pınar, İrfan Y'nin kullandığı kamyonun altında kalmış, ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Serik'teki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

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Mahra Pelin Pınar'ın beynine pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilmişti. Pınar'ın dün duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalışmıştı.

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(AA-DHA)

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