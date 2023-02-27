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Mahsun Kırmızıgül'den 'depremde yoksun' iddialarına yanıt! " Televizyonlara çıkacak durumda değilim"

27.02.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahsun Kırmızıgül, Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede depremzede vatandaşlara yardımda bulunuyor. Ünlü türkücü, yıkıcı deprem sürecinde sosyal medyadan destek paylaşımı yapmadığı için kullanıcılardan tepki görüyor.

Mahsun Kırmızıgül'den 'depremde yoksun' iddialarına yanıt! " Televizyonlara çıkacak durumda değilim"

Ünlü türkücü Mahsun Kırmızıgül, Twitter'ı aktif kullanan ünlülerden biri. Sanatçı, paylaşımlarını genelde Twitter üzerinden yapıyor. Son olarak Prestij filmi ile gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül, kendisine yöneltilen iddialara cevap verdi.

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Kırmızıgül, 'Hiçbir TV kanalı sizi yayınlamıyor. Allah sizden razı olsun' diyen bir takipçisine şu cevabı verdi:

"Ben bu acının içinde tv’lere çıkacak halde değilim. Benim derdim zor durumda olan insanlara daha çok nasıl yardım edilebilirin derdindeyim."

YAPTIKLARINI AÇIKLADI

Depremden etkilenen Diyarbakırlı olan Mahsun Kırmızıgül, açıklamasının ardından birkaç tweet daha atarak neler yaptığını, neler hissettiğini yazdı.

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"Ahbap, Erzincan’dan çıkan 8 Tır çadırı bana gönderdi. Biz 2 Tırı Elbistan Belediyesine
1 Tırı Çelikhan Kaymakamlığına
1 Tırı Gölbaşı Kaymakamlığına
1 Tırı Kahta Kaymakamlığına
3 Tırı ise Adıyaman merkezde inirdik. -6 derecede sokaklarda kalan down sendromlu, otizmli, görme engelli, yürüme engelli, yatalak hastalara, yeni bebeği olmuş annelere, hamile kadınlara hızla odun sobaları ve battaniyelerde temin ederek. kendim başta olmak üzere ekibimle bire bir dağıtık. Ve sonrasında isimlerini sonra açıklayacağım dostlar 2650’ çadır ve diğer ihtiyaç malzemelerini yolladılar. Adıyamanın en ücra köylerine, ilçelerine ve merkezdeki özel insanlara çadır, soba, battaniye, gıda, hijyen malzemesi, bebek ve çocuk giysileri jeneratörler dağıttık." dedi.

LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİN

Kırmızıgül, paylaşımında yardım çağrısını yineledi.

"Şu an Adıyaman koordinasyon merkezimizde ihtiyaç sahiplerine malzeme dağıtmaya devam ediyoruz. Ben küçük bir ekiple birlikte Hataydayım. Burada ihtiyaç o kadar büyük ki anlatamam. Malzeme göndermek için lütfen bizimle iletişime geçin. Benim için çadırın, sobanın, battaniyenin nerden geldiği hiç önemli değil. Biz özel insanlara, derneklerden, bu bölgedeki vakıflardan, özel insanları tanıyan dostlardan, sosyal medyadan bizimle iletişime geçen sizlerden bilgiler alıp yarım etmeye çalışıyoruz. Yardımlara devam." dedi.

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deprem Diyarbakır Mahsun Kırmızıgül Twitter

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