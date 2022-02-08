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  4. Mahsun Kırmızıgül'den elektrik ve doğalgaz zammına türkülü tepki! Sosyal medyada gündem oldu

Mahsun Kırmızıgül'den elektrik ve doğalgaz zammına türkülü tepki! Sosyal medyada gündem oldu

08.02.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül elektrik ve doğalgaza gelen zamlara Twitter hesabından tepki gösterdi. Kırmızıgül, "Elektirik, doğalgaz ve zamlar" diyerek türkü paylaştı. Türkünün sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlara ilişkin sanatçıların tepkileri devam ediyor. Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Yeşim Salkım, Gülse Birsel gibi birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından zamları eleştirmişti.

Zamlara yönelik son ünlü tepkisi de şarkıcı Mahsun Kırmızgül'den geldi. Kırmızıgül, ‘Elektrik, doğalgaz ve zamlar‘ notuyla ‘Nasihat’ isimli türküsünden bir bölüm paylaştı.

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Türkünün sözleri dikkat çekti;

“Aç gözlüyle sakın dost olma
İkram bilmez nizam bilmez.
Yol bilmez yordam bilmez.
En mühimi de bunların hiçbiri doymak bilmez
Sen seni bil sen seni.”

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Mahsun Kırmızıgül
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ulan işiniz gücünüz algı siz zamlara isyan ediyorsanız asgari ücretli ne yapsın 2 saat sahnede şarkı söylemeye 150 bin lira aliyorsunuz birde utanmadan sanki zamlar sadece bizim ülkemizde varmış gibi isyan ediyorsunuz Kriz tüm dünyada var aç gözünü Türk milleti bunların amacı bu milleti devlete hükümete düşman etmek..
adamın sesi hala taş gibi..abi farketmez kendimizide yaksak biyerimizide yırtsak bu düzen değişmez.malesef..

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