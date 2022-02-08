Mahsun Kırmızıgül'den elektrik ve doğalgaz zammına türkülü tepki! Sosyal medyada gündem oldu

Doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlara ilişkin sanatçıların tepkileri devam ediyor. Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Yeşim Salkım, Gülse Birsel gibi birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından zamları eleştirmişti.

Zamlara yönelik son ünlü tepkisi de şarkıcı Mahsun Kırmızgül'den geldi. Kırmızıgül, ‘Elektrik, doğalgaz ve zamlar‘ notuyla ‘Nasihat’ isimli türküsünden bir bölüm paylaştı.

Türkünün sözleri dikkat çekti;

“Aç gözlüyle sakın dost olma

İkram bilmez nizam bilmez.

Yol bilmez yordam bilmez.

En mühimi de bunların hiçbiri doymak bilmez

Sen seni bil sen seni.”

Sesine yüreğine sağlık Zalim dünya Allah güzel dünya yarattı insanlar açgözlük yaparak dünyanı bu hale getirdi Nasihat sözler süper Abi bu sahneleri bırakma bu şarkıları bizden mahrum etmə — Gunay Bextiyarova (@bextiyaro4) February 7, 2022

Dünya durdukca var ol USTAD her zaman????bu türküyü söylemek her igidin harcı diğil????sesine, yürüğine sağlık! Ancak sen insanların dertlerini bir türki ile bu kadar içten ve bu kadar samimi anlata bilirsin???? — Rihanna Mamedova (@rihanna128) February 7, 2022

Buna bile sarki yapıldıysa durum vahimdi zaten daha da vahimmm vay halimize ????????‍♀️☑️ Mahsun abi sen çok yaşa emi .. — Tuba (@tubaidis) February 7, 2022



