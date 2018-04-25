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Mahsun Kırmızıgül: 'Siyasetçiler telif yasasından korkuyorlar'

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2018 16:21 | Son Güncelleme

Mahsun Kırmızıgül ve eşi Ece Binay, önceki akşam Ulus'ta bulunan bir mekanda yemek yedi. Yemek sonrası geç saate kadar mekanda oturan ikili, çıkışta gazetecilerle sohbet etti.

Mahsun Kırmızıgül: 'Siyasetçiler telif yasasından korkuyorlar'

Yakında çekimlerine başlayacağı ‘Mucize 2' filmiyle ilgili konuşan Mahsun Kırmızıgül, “Çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki hafta belli olacak. Gerekli açıklamayı yapacağız” dedi. Sahneleri özlediğini belirten Kırmızıgül, “Halkın sesinden insanların sevgisinden kimse kolay kolay vazgeçmez. Ekonomik anlamda da sahne çok daha ötede. Film çektiğim içinde mutluyum. Türkiye'nin dört bir yanında insanlar bu filmleri izliyorlar” diye konuştu.

“SİYASETÇİLER TELİF YASASINDAN KORKUYORLAR”

Telif yasası konusuna da değinen Kırmızıgül, bu konuda sitemkar konuştu. Kırmızıgül, “İnternet yasası bir gecede çıktı. 17 yıldır telif yasası çıkmadı. Devletin bu konuda Orhan ağabey (Gencebay) dinlemesi lazım. Dünyanın bütün uygar ülkelerinde telif yasası var. Bizde siyasetçiler telif yasasından korkuyorlar” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
mahsun kırmızıgül Ece Binay

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