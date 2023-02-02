Mahsun Kırmızıgül söyledi, Hande Sarıoğlu yanında kalça dansı yaptı! O anlar olay oldu

Senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün kaleme aldığı, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun hayatını ve Haluk Levent, Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'ün starlığa uzanan öykülerinin anlatıldığı 'Prestij Meselesi' filmi daha vizyona çıkmadan olay oldu.

Topaloğlu'nun ailesini bölen film davalık olmuştu. Bu süreçte Kırmızıgül 'Prestij Meselesi' filmine gala yaptı.

Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Mahmut Kırmızıgül, Ali Sürmeli, Bülent Emrah Parlak, Erdal Özyağcılar, Erkan Petekkaya, Melek Baykal, Nursel Köse ve Zafer Ergin gibi isimlerin yer aldığı filmde spiker Hande Sarıoğlu'nun da küçük bir rolü var.

DERİN BACAK DEKOLTESİ

Hande Sarıoğlu oyunculuk deneyimi yaşadığı filmin kalasında Kırmızıgül şarkı söylerken sahneye çıktı. Sahnede kalça dansı yapan spiker sosyal medyada gündem oldu.

Derin bacak dekoltesi olan elbisesiyle geceye renk katan spikere beğeni yağdı.





