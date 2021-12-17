MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mahsun Kırmızıgül: Yılbaşında astronomik rakamlara...

Mahsun Kırmızıgül: Yılbaşında astronomik rakamlara...

17.12.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahsun Kırmızıgül yılbaşında neden televizyonu tercih ettiğini açıkladı. Ünlü isim "Yılbaşında astronomik rakamlara her hangi bir mekanda çıkabilirdim" sözleriyle de yüksek ücretlere sahneye çıkanlara göndermede bulundu.

Mahsun Kırmızıgül: Yılbaşında astronomik rakamlara...

16 yıl aradan sonra müziğe geri dönen Mahsun Kırmızıgül yılbaşında televizyonda konser verecek.

Kırmızıgül yılbaşında yayınlanacak olan ilk konseriyle ilgili açıklamasında "İlk konser tercihim neden televizyon oldu? Çünkü Doğu’nun, Ege’nin, Akdeniz’in, Karadeniz’in, Marmara’nın, İç Anadolu’nun kırsalında ve dünyanın dört bir yanında yaşayan sevenlerimin konser izleme imkanları yok" dedi.

Ünlüler yılbaşında milyonlar kazanacak! İki kişi Özcan Deniz'i dinlemenin bedeli asgari ücretlinin 7 aylık maaşıÜnlüler yılbaşında milyonlar kazanacak! İki kişi Özcan Deniz'i dinlemenin bedeli asgari ücretlinin 7 aylık maaşı

Mahsun Kırmızıgül açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Beni yıllarca seven, şarkılarımı bilen ve beni bugünlere taşıyan insanların ailecek tek eğlencesi hâlâ televizyon. Ben de şarkılarımı önce digital platformlara verip, yılbaşında astronomik rakamlara her hangi bir mekanda çıkabilirdim. Yıllardır durduğum yer belli. Yapmış olduğum filmler sayesinde, gittiğim o uzak yerelerde, bana sonsuz sevgilerini paylaşan, sosyal platformlarda hayranlıklarını dile getiren insanların beni izlemesi için tercihimi en kolay erişebilinir iletişim aracı olarak Televizyondan yana kullandım. İşte hâlâ televizyon bu yüzden önemli.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hayatımda kimse yok ama dua edin""Hayatımda kimse yok ama dua edin"
PARTNER"Ethereum'a ayrı bir sempatim var!""Ethereum'a ayrı bir sempatim var!"
Dalga konusu olan Paris pozlarıDalga konusu olan Paris pozları
Anahtar Kelimeler:
Mahsun Kırmızıgül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasından müdahale geldi

Merkez Bankasından müdahale geldi

Dolar ve euro rekor kırdı!

Dolar ve euro rekor kırdı!

Memur-Sen'den ek zam açıklaması: 15 Ocak'ta ücretlere yansıtılmalı

Memur-Sen'den ek zam açıklaması: 15 Ocak'ta ücretlere yansıtılmalı

Dikkat! Sıcaklıklar düşmeye başladı: Donacağız

Dikkat! Sıcaklıklar düşmeye başladı: Donacağız

İğrenç olayda yeni detaylar ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Turbo Turabi yine durmadı! Olay paylaşım

Turbo Turabi yine durmadı! Olay paylaşım

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Rakipleri için çok sert sözler: Elimde kayıtlar var deşifre edeceğim

Rakipleri için çok sert sözler: Elimde kayıtlar var deşifre edeceğim

New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı! ''Açıldıkça açıldın''

New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı! ''Açıldıkça açıldın''

Olay yorum! ''Gusül abdesti almak farz oldu''

Olay yorum! ''Gusül abdesti almak farz oldu''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.