Mahsun Kırmızıgül: Yılbaşında astronomik rakamlara...

16 yıl aradan sonra müziğe geri dönen Mahsun Kırmızıgül yılbaşında televizyonda konser verecek.

Kırmızıgül yılbaşında yayınlanacak olan ilk konseriyle ilgili açıklamasında "İlk konser tercihim neden televizyon oldu? Çünkü Doğu’nun, Ege’nin, Akdeniz’in, Karadeniz’in, Marmara’nın, İç Anadolu’nun kırsalında ve dünyanın dört bir yanında yaşayan sevenlerimin konser izleme imkanları yok" dedi.

Mahsun Kırmızıgül açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Beni yıllarca seven, şarkılarımı bilen ve beni bugünlere taşıyan insanların ailecek tek eğlencesi hâlâ televizyon. Ben de şarkılarımı önce digital platformlara verip, yılbaşında astronomik rakamlara her hangi bir mekanda çıkabilirdim. Yıllardır durduğum yer belli. Yapmış olduğum filmler sayesinde, gittiğim o uzak yerelerde, bana sonsuz sevgilerini paylaşan, sosyal platformlarda hayranlıklarını dile getiren insanların beni izlemesi için tercihimi en kolay erişebilinir iletişim aracı olarak Televizyondan yana kullandım. İşte hâlâ televizyon bu yüzden önemli.”

