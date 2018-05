Maicon'dan şampiyonluk sözleri

TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM Önemli bir şampiyonluk kazandıklarını ifade eden Maicon, "Çok zor bir şampiyonluktu son haftaya kadar mücadele devam etti. İlk başta Tanrı'ya teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü, onun dediği oluyor her zaman. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ancak burada en önemli teşekkürlerden bir tanesini de taraftarımız hak ediyor. Çünkü, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Nerede oynarsak oynayalım, nereye gidersek gidelim desteklerini verdiler. İç saha maçlarını söylemeye bile gerek yok, 50 bin kişi yanımızdaydı. O yüzden önce Tanrı'ya şükürler olsun, sonra da taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SON MAÇA KALMASI DAHA ANLAMLI HALE GETİRDİ

Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiklerini söyleyen Maicon Roque, "Son maça kalması, yenilirsek şampiyonluk gidiyor gibi şeyler stres yaratmadı bizde. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu, neler yapabileceğimizi direkt rakiplerimiz olan Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında gösterdik. Çok önemli maçlardı. Şampiyonluk yarışındaki direkt rakiplerimizdi. İki maçta da iyi futbol oynayarak galip gelmeyi başardık. O yüzden herhangi bir stresimiz yoktu. Tabii ki bu işi daha önce de bitirebilirdik. Daha önce şampiyon olabilirdik ama böylesi daha hayırlı oldu. Daha da güzelleştirdi bu şampiyonluğu. Mücadelenin son haftaya kadar devam etmesi daha anlamlı hale getirdi. Bu şampiyonluğu sonuna kadar hak etmiş bir takım var ortada. Şu anda yapmamız gereken bunun keyfini çıkartıp kutlamalar yapmak" ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM İSMİ GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK

Fatih Terim'in gelmesinin şampiyonlukta büyük etkisi olduğunu belirten Brezilyalı savunmacı, "Şampiyon olmamızdaki en önemli faktörlerden biri de hocamız. Gerçekten geldikten sonra bize verdiği özgüven, her gün bunu söylemesi, aşılaması bizi çok farklı yerlere getirdi. Çünkü, iyi bir takım olduğumuzu biliyorduk. İyi oyuncularımız var mutlaka. Bu şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olduğunu düşünüyorum kendisinin. Çok prestijli bir hoca, ismi gerçekten çok büyük. Bunu zaten her gün, her gittiğiniz yerde anlayabiliyorsunuz. Ona duyulan sevgi, saygı aynı zamanda takım içerisinde de aynı duyguları barındırıyoruz. Onun gelmesiyle beraber dediğim gibi bu şampiyonluk daha da kolaylaştı" şeklinde konuştu.