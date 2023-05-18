SON DAKİKA | İkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu'ndan '2. tur' mesajı: 'Hepsini ülkelerine göndereceğim' diyerek duyurdu

Son dakika: 14 Mayıs seçimlerinde beklediği sonucu alamayan Millet İttifakı liderleri, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için dün CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti. 10 gün sonra 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde izlenilecek yol haritasının masaya yatırıldığı belirtilen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün kameraların karşısına geçti.

DİKKAT ÇEKEN YENİ SLOGAN

Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı salonda, arkadaki platformda yazan 'Türkiye için karar ver' sloganı dikkat çekti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle;

"İKİ ANLAYIŞ VE İKİ FARKLI ADAY"

"28 Mayıs'ta iki anlayış ve iki farklı aday sıfırdan milletimizin karşısına çıkacak. İlk turda oyunu kullanan tüm vatandaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. İlk turda bu iktidara karşı değişim mesajı çıktı. Erdoğan iktidarının küstahlığına dur dendi. Milletimin oyunun yarısını bile alamadılar. AK Parti 7 puan geriledi.

Bir seçim süreci, maalesef Erdoğan'ın yalan ve iftiralarıyla gölgelendi. Ben karşımda daha mert ve yürekli bir rakip görmek isterdim. İnsanımız da miting meydanlarında montajlanan videolardan medet ummayan adayları hak ediyordu. Ancak siyasi kültürümüz bir kez daha lekelendi. Ancak milletimizi çaresizlik içerisinde aldatmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamadı.

"SİZLERİN MESAJLARINI ALDIK"

Milletimiz ilk turda yetkiyi ilk turda iktidara vermeyerek memnuniyetsizliğini dile getirdi. Bize de milletimiz çok etkili mesaj verdi. Kimi vatandaşlarımız sandığa gitmedi, kimisi tepkisel oy kullandı. Kimisi de istemeye istemeye Erdoğan'a oy verdi. Sizlerin mesajlarını aldık.

Ulaşmamız gereken daha milyonlarca insanımız var. Tüm gayretimizi 10 günde bu alanda sarf edeceğiz.

"BEN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ASLA MASAYA OTURMADIM"

Erdoğan sen değil misin terörle kapı arkasından pazarlık yapan, masaya oturan? Senin ne haddine bizim milliyetçiliğimizi sorgulamak. Açık ve tekrar ilan ediyorum. Ben terörle masaya oturmadım, oturmam. Nokta.

"TÜM MÜLTECİLERİ EVİNE GÖNDERECEĞİM"

Açıkça söylüyorum Erdoğan sen ülke sınırlarına namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. İthal oy için vatandaşlık sattın. Buradan ilan ediyorum ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evine göndereceğim nokta.

İki adet torbacıya öldürttüğünüz Sinan Ateş'in hesabını soracağım.

Buradan ilan ediyorum. Devletin parasına el uzatanların gözünü çıkartacağım. Alacağım o paraları, burunlarından fitil fitil getireceğim.

Milletime bir kez daha seslenmek istiyorum. Bunlar kalırsa 10 milyon sığınmacı daha gelir. Bunlar kalırsa yağmalar başlar. Bunlar kalırsa uyuşturucu çeteleri cirit atacak. Kadın cinayetleri artacak.

Kimse kusura bakmasın buna izin vermeyeceğiz. Nokta.

"SANDIĞIN BAŞINDA BEKLİYORUM"

Bunun için en az 1 milyon insan sandık başında olacağız. Güvenliği sağlayacağız. Sevgili vatandaşım senin de oy attığın sandığın başında bekliyorum.

Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Milletime sesleniyorum vatanını seven sandığa gelsin."

SİNAN OĞAN'LA GÖRÜŞECEK

Öte yandan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarın bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.



