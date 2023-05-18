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Çarpıcı kulis bilgisi! İsmail Küçükkaya canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun Oğan'a teklifini açıkladı

18.05.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye adım adım 14 Mayıs seçimlerinin ikinci turuna gidiyor. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı olmak için yarışacak. İkinci turda ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği ise en merak edilen konu. Oğan'ın kararını yarın duyurması beklenirken yansıyan kulis bilgilerine göre Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda Oğan'a Bakanlık teklif ettiği aktarıldı.

Çarpıcı kulis bilgisi! İsmail Küçükkaya canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun Oğan'a teklifini açıkladı

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, ilk turda yüzde 50 artı 1'lik oyu alamadı. En yüksek oyu Erdoğan alırken anketlerde önde gösterilen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın arkasında kaldı. Seçimler ikinci tura kalırken seçimlerin sürprizi ise Oğan oldu.

ÇARPICI İDDİA! KILIÇDAROĞLU'NDAN OĞAN'A BAKANLIK TEKLİFİ

Yüzde 5'lik oy alan Oğan'ın seçimin yönünü değiştireceği belirtilirken gözler Sinan Oğan'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Oğan'ın kararı yarın açıklaması bekleniyor. Oğan'ın açıklaması öncesinde kulis bilgileri de gelmeye başladı.
Kılıçdaroğlu ile Oğan'ın görüştüğü ve Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda Oğan'a Bakanlık teklif ettiği aktarıldı.

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Canlı yayında kulis bilgisini aktaran İsmail Küçükkaya şunları ifade etti:

"Kulis bilgileri akmaya başladı. Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan arasındaki görüşmede Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması durumunda Sinan Oğan’a mülteciler meselesini çözmek üzere bir göç bakanlığı kuralım ve siz de göç bakanımız olun. Bu meseleye en çok emek verdiğiniz üzerine en çok durduğunuz bu önemli konuyu çözün diyeceği şeklinde kulis bilgileri yansıyor."


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