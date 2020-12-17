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Makyajlı 2022 Subaru Forester kamuflajlı yakalandı

17.12.2020 09:51 | Son Güncelleme:
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Makyajlı 2022 Subaru Forester kamuflajlı yakalandı

Makyajlı 2022 Subaru Forester kamuflajlı yakalandı. Test sırasında kameralara yakalanan makyajlı Forester, kamuflajlarının altında birçok yenilik saklıyor.

Subaru Forester'ın güncelleme zamanı geldi. Makyajlı 2022 Subaru Forester kamuflajlı yakalandı Beşinci nesil model henüz eskimedi ancak, güncelleme için marka kolları sıvadı. Model tasarım konusunda ön ve arka bölümde değişimler yaşayacak. Kokpitte değişim olup olmayacağı konusu ise şimdilik muamma.

Makyajlı 2022 Subaru Forester kamuflajlı yakalandı

2022 SUBARU FORESTER KAMUFLAJLI YAKALANDI

Makyajlı 2022 Subaru Forester’ın ön yüzünde ufak güncellemeler yapılacak gibi görünüyor. Izgara grubunun değişmesi beklenen modelde, farların da güncellenmesi söz konusu olacak. Kaputta keskin hatların ızgaraya uzanan kısmında da ufak bir değişim olması muhtemel. Forester'ın logoyu çevreleyen büyük krom çubuğunun da bu güncelleme için küçülmesi bekleniyor. Ön bölümde daha alçakta yeni LED sürüş lambaları bekliyoruz. Daha da geriye geldiğimizde yan taraftaki kamuflaj kaplamasının bir kandırmaca olduğunu düşünüyoruz. Yeni Forester, SUV'a daha heybetli ve sağlam bir görünüm kazandırmak için geniş plastik döşeme takabilir. Arka bölüme geldiğimizde ise stoplarda ve tampon grubunda küçük güncelleme bekleniyor.

Makyajlı 2022 Subaru Forester kamuflajlı yakalandı

2022 SUBARU FORESTER’IN KOKPTİNDE NELER OLACAK?

İç mekan değişiklikleri hakkında net bir bilgi yok. Beşinci nesil modelin iç mekanında büyük değişim beklenmiyor. Bazı teknolojik iyileştirmelerle birlikte yapılması gereken bazı küçük ayarlamalar sunulabilir.

Makyajlı 2022 Subaru Forester kamuflajlı yakalandı

MAKYAJLI 2022 SUBARU FORESTER HANGİ MOTOR İLE GELECEK?

Modelin kokpitinde olduğu gibi motor kısmında da değişim olmaması bekleniyor. Bu durumda 2,5 litrelik bir boxer tipi makinenin modelde yer alacağı garanti gibi görünüyor. Bu motor yine CVT tipi bir şanzıman ile biliktelik gösterecek. Ancak herkesin merakla beklediği, daha düşük hacimli makine olan 1.8 litrelik turboşarjlı bir ünitenin modelde yer alıp alamayacağı. Bu konu şuan gizliliğini koruyor.

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