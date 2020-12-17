Subaru Forester'ın güncelleme zamanı geldi. Makyajlı 2022 Subaru Forester kamuflajlı yakalandı Beşinci nesil model henüz eskimedi ancak, güncelleme için marka kolları sıvadı. Model tasarım konusunda ön ve arka bölümde değişimler yaşayacak. Kokpitte değişim olup olmayacağı konusu ise şimdilik muamma.

2022 SUBARU FORESTER KAMUFLAJLI YAKALANDI

Makyajlı 2022 Subaru Forester’ın ön yüzünde ufak güncellemeler yapılacak gibi görünüyor. Izgara grubunun değişmesi beklenen modelde, farların da güncellenmesi söz konusu olacak. Kaputta keskin hatların ızgaraya uzanan kısmında da ufak bir değişim olması muhtemel. Forester'ın logoyu çevreleyen büyük krom çubuğunun da bu güncelleme için küçülmesi bekleniyor. Ön bölümde daha alçakta yeni LED sürüş lambaları bekliyoruz. Daha da geriye geldiğimizde yan taraftaki kamuflaj kaplamasının bir kandırmaca olduğunu düşünüyoruz. Yeni Forester, SUV'a daha heybetli ve sağlam bir görünüm kazandırmak için geniş plastik döşeme takabilir. Arka bölüme geldiğimizde ise stoplarda ve tampon grubunda küçük güncelleme bekleniyor.