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Malatya'da çöken binanın enkazından sağ çıkan vatandaş, dehşet anlarını anlattı

09.11.2021 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da çöken 2 katlı binanın enkazından kendi imkanlarıyla çıkan 52 yaşındaki Şemsettin Bozdemir, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Bozdemir, yaşananlarla ilgili olarak “Ölümle burun buruna geldik, demek ki yiyecek ekmeğimiz varmış” dedi.

Malatya merkez Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi’nde çöken 2 katlı binada arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, enkazdan sağ olarak çıkan Şemsettin Bozdemir, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

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KENDİ İMKÂNLARI İLE ÇIKMAYI BAŞARDI

Enkaz altından kendi imkanları ile çıkmayı başaran Bozdemir, “Ölümle burun buruna geldik, demek ki yiyecek ekmeğimiz varmış” diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

"BÜYÜK BİR BELA ATLATTIK"

Çöken bina enkazında 20’ye yakın kişinin bulunduğu ifade eden Bozdemir, "Allah korudu. Kendi imkanlarımızla çıktık çok şükür. Büyük bir bela atlattık. Beton blok üzerimize çöktü. Arkada imam hatip lisesi vardı, o okulun duvarına bakan kısmında bir boşlukta kendi imkanlarımızla kendimizi kurtardık. İkinci kattaydık. İçeride ben girdiğimde aşağı yukarı 15-20 kişi ama hepsinden de haber aldım. Halen buradayım. Hepsinin de bir ölüm tehlikesinin olmadığını biliyorum. Ona da sevindim" dedi.

"'DİKKAT ET, BURASI ESKİ BİNA' DEDİK"

Binanın altında tavukçu olduğunu ve orada tadilat yapıldığını da ifade eden Bozdemir, "Fırın daha önce boşaltılmıştı, onun yerini kendine katıyordu. ’Dikkat et burası eski bina’ dedik. ’Ben bunların önlemini aldım’ dedi. Ondan sonra da bu şeyle karşılaştık. Allah korudu. Yaralılardan arkadaşlarımız var. Onlardan da haber aldık ciddi bir durum olmadığını öğrendik. Aşağı yukarı 15-20 kişi kahvede vardı. Ölümle burun buruna geldik demek ki yiyeceğimiz içeceğimiz varmış" diye konuştu. (İHA)

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Malatya
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