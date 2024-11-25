Malatya'daki depremin ardından Naci Görür'den kritik uyarı! 2 bin 500 yıl öncesini işaret etti: "Endişe verici ciddi olarak çalışılmalı"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20:20'de merkez üssü Malatya’nın Doğanşehir ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yerin 9.75 km derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

NACİ GÖRÜR'DEN İLK AÇIKLAMA

Türkiye'de deprem uzmanı denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den de Malatya'daki depremle ilgili uyarı geldi. Görür, Malatya fayının yavaş bir fay olduğunu belirterek son depremin 2 bin 500 sene önce yaşandığına dikkat çekti.

"ENDİŞE VERİCİ"

Görür paylaşımında, ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini belirterek "Polat-Doğanşehir/Malatya’da 4,5 deprem oldu. Sanırım bu deprem Malatya Fay Zonu içerisinde. Malatya Fayı yavaş bir fay. Son deprem yaklaşık 2.500 sene önce. Son depremlerde de yüklendi. Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı. MTA, AFAD ve üniversiteler namzet kuruluşlar." ifadelerini kullandı.

Polat-Doğanşehir/Malatya’da 4,5 deprem oldu. Sanırım bu deprem Malatya Fay Zonu içerisinde. Malatya Fayı yavaş bir fay. Son deprem yaklaşık 2.500 sene önce. Son depremlerde de yüklendi. Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı. MTA, AFAD ve ÜNİVERSİTELER namzet kuruluşlar. pic.twitter.com/LTBlKwm6ik — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) November 25, 2024

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır