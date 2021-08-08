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Malezya'dan yeni karar: Covid-19 aşısı yaptıranlar için yasaklar hafifliyor!

08.08.2021 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19 aşılarını tamamlayanlar için yasakların hafifletileceğini duyuran Malezya hükümeti, kısıtlamalara yeni uygulama getiriyor. İki doz Covid-19 aşısı yaptıranlara hangi kolaylıkların sağlanacağını açıklayan Başbakan Muhyiddin Yasin, ulusa seslenerek en kısa sürede herkesin aşılarını yaptırmasını söyledi.

Malezya'dan yeni karar: Covid-19 aşısı yaptıranlar için yasaklar hafifliyor!

Covid-19 ikinci doz aşısını yaptıranlar için yasakların hafifletileceğini duyuran Muhyiddin, ülke genelinde aşılarını tamamlayanların, cami, mescit ve diğer ibadethanelere giriş yapabileceğini, aile ziyaretleri için eyaletler arası seyahatte bulunabileceğini bildirdi.

KARAR OTURUM İZNİ BULUNAN YABANCI UYRUKLULARI DA KAPSIYOR

Yurt dışında aşısını yaptıran Malezya vatandaşı ve oturum izni bulunan yabancı uyrukluların da ülkeye girişinin kolaylaşacağını belirten Muhyiddin, "İki doz aşı yaptıranlar, sertifikalarını göstermeleri durumunda otel karantinasına alınmayacak ve 14 gün ev karantinasında kalmaları mümkün olacaktır." dedi.

RESTORAN VE KAFELER SERBEST OLACAK

Muhyiddin, günlük vaka sayılarında kayda değer azalma görülüp Ulusal Toparlanma Planı'nda (NRP) ikinci aşamaya geçen eyaletlerde restoran ile kafelerde yemek yeme ve benzeri toplu etkinliklerin serbest olacağını ifade etti.

TOPLU ETKİNLİKLER YASAK MI?

Söz konusu hafiflemelerin, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Penang ve Sabah eyaletlerinde geçerli olacağını hatırlatan Muhyiddin, başkent Kuala Lumpur ve Selangor eyaletinde toplu etkinlik yasaklarının süreceğini vurguladı.

Şimdiye kadar 1 milyon 262 bin 540 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da, hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 749'u buldu.

AA

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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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