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Malezyalı damat annesinin öldüğü gün evlenince tepkilerin odağına yerleşti! Sabah cenaze akşamına düğün...

13.06.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezyalı bir adamın annesinin vefat ettiği günün akşamında evlendiği anları paylaştığı TikTok gönderisi kısa sürede gündem yaratmayı başardı. İkmal ve Lanna Bahari çifti, sabah İkmal'in annesinin cenazesine akşamına ise nikah törenine katıldı. Paylaşımları kısa sürede gündem yaratırken kullanıcıların bazıları duruma tepki gösterirken bazıları ise genç çifti destekledi.

Malezyalı damat annesinin öldüğü gün evlenince tepkilerin odağına yerleşti! Sabah cenaze akşamına düğün...

Malezyalı bir gelin olan Lanna TikTok'tan kocasının düğün günlerinde yaşadığı yürek burkan anları paylaştı. Lanna eşinin annesinin vefat etmesi üzerine sabah saatlerinde cenaze törenine katılmak zorunda kaldıklarını söyledi. Kaybına rağmen damat İkmal geline olan bağlılığını sabah annesinin cenazesine katıldıktan sonra akşamına düğüne giderek gösterdi. Olaydan derinden etkilenen Lanna eşine olan minettarlığını göstermek için TikTok'ta paylaşım yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntüler kısa sürede viral olmayı başardı. Lanna gönderisine, "Kocam büyük bir sınavla karşı karşıya ve yemin ederim sonsuza kadar seninle olacağım. Arkadaşlar, desteğiniz için teşekkür ederim ve beni eşi olarak seçtiği için ona sonsuz teşekkür ederim" notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcılarının bazıları genç çifti evliliklerinden dolayı tebrik ederken bazıları ise cenaze gününde düğün yaptıkları için eleştiri oklarını yöneltti. Genç çift sosyal medyadan yapılan olumsuz yorumları dikkate almadıklarını söyleyerek birbirlerine bağlılık yemini etti.

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