MAGAZİN

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2018 09:25 | Son Güncelleme

RTÜK tarafından yasak getirilen izdivaç programlarında şöhreti yakalayan gelin adayı Hanife, sosyal medya hesabını kazanç kapısına çevirdi

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Yarım milyona yakın sosyal medya takipçisi olan gelin adayı Hanife, çeşitli markalara ait ürünlerin tanıtımını yaparak büyük paralar kazanıyor.

Konuyla ilgili gelen şikayetler üzerine harekete geçen Maliye Bakanlığı, yapılan reklamlardan vergi alınması için düğmeye bastı.

Hanife son olarak estetik yaptırdığı haberleriyle gündeme gelmişti.

BİR GÜNDE BİNLERCE LİRA KAZANIYORLAR

Sosyal medya, hem ürün ve hizmetini tanıtmak isteyen şirketler, hem de kolay yoldan para kazanmak isteyen kullanıcılar için çıkış kapısı oldu. Ünlü isimler başta olmak üzere, bazı blogger’lar ile ünlü sosyal medya fenomenleri, attıkları tweetler ile bir gün içinde binlerce lira kazanıyor.

Twitter başta olmak üzere Instagram ve Snapchat uygulamaları ile yapılan ürün tanıtımları, saniyeler içinde binlerce kişiye ulaşıyor. En fazla ücreti de en fazla takipçiye sahip olan kullanıcılar kazanıyor. Sadece tek bir paylaşım ile elde edilen gelir, 2 bin TL’den başlıyor.

Paylaşıma gelen beğeniye göre de ücret artabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hanife hanife estetik

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