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Maltepe'de EYT mitingi! 'En güzel tepkimizi sandıkta göstereceğiz'

15.05.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Maltepe miting alanında toplandı. EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Bizim tek meselemiz EYT'dir. Haklı mücadelemizde bizler herhangi bir siyasi partiye değil haklarımızın gasp edilmesine muhalifiz. En güzel tepkimizi de sandıkta göstereceğiz" dedi. Mitinge, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de katıldı.

Maltepe'de EYT mitingi! 'En güzel tepkimizi sandıkta göstereceğiz'

Emeklilikte yaş sınırına takılan binlerce kişi bugün Maltepe miting alanında bir araya geldi. Alana, Türkiye'nin birçok ilinden EYT'liler 12.00'de gelmeye başladı.

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Miting alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, gelenler polis kontrol noktalarından geçerek içeriye alındı.

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Mitinge, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de katıldı. Mitingde konser düzenlendi, halk oyunları da oynandı.

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YASAL OLMAYAN HİÇBİR ŞEY DE ISRARCI DEĞİLİZ

Binlerce kişinin katıldığı mitingde konuşma yapan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Dünyanın hiçbir yerinde EYT diye bir problem yok. EYT problemi bize, yani Türkiye'ye has bir problemdir. Nedenleriyle, nasıllarıyla, tamamen yerli ve milli toplumsal bir problemdir. Yaklaşan genel seçimle birlikte en güzel tepkimiz demokratik hakkımızı kullanırken sandıkta tercihimizi bizi anlayan, bizi dinleyen ve yanımızda olanlardan yana kullanmamız olacaktır. Yasal olmayan hiçbir şeyde ısrarcı değiliz. Biz sadece yasaların geriye dönük işlemeyeceğini söylerken ısrarcıyız ve olmaya da devam edeceğiz. İşe giriş başlangıç tarihimizde bize sunulan şartlar neyse o şartların yerine getirilmesinde ve insanca yaşanır bir emekli maaşında ısrarcıyız. Emek bizim, alın teri bizim, biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız, bizi yok sayamazlar. En güzel tepkimizi de sandıkta göstereceğiz" dedi.

(DHA)

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