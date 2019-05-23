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Man of Medan için çıkış tarihi netleşti

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TEKNOLOJİ  | 23.05.2019 08:27 | Son Güncelleme

Supermassive Games ve Bandai Namco işbirliğiyle geliştirilen The Dark Pictures Anthology Man of Medan için çıkış tarihi sonunda netleşti. Uzun bir süredir yapım aşamasında bulunan yapım için ilk tanıtım videosu geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Oyunun ilk yarım saatlik bölümünü gösteren video sonrası gelen eleştiriler, genel anlamda olumluydu.

Man of Medan için çıkış tarihi netleşti

Aynı Until Dawn’da olduğu gibi ağırlıklı olarak seçimler üzerine şekillendirilmiş olan yapım, pek çok farklı sonra ve hikayeye sahip olacak. Yaptığınız seçimler sadece oyunun sonuna değil, oynanış esnasındaki pek çok dinamiğe de etki edecek.

Açık konuşmak gerekirse Supermassive film tarzında oyun yapma işini ciddi anlamda beceren bir firma. Zira bunu daha önce PlayStation’a özel olarak yayınlanan Until Dawn’da da gördük.
Elbette oyunda Türkçe dil desteğinin bulunmaması bizler için büyük handikap olacaktır. Çünkü The Dark Pictures Anthology serisi altında çıkacak tüm oyunlar, hikaye ağırlıklı, oyuncu tercihlerine dayalı bir yapıya sahip. Yani bu oyunlarda salt aksiyon yüklü bir oyun deneyimi beklemeyin. Sadece geriye yaslanın ve oyunun size tercihinizi sorduğu yerlerde, seçiminizi yapın.
Bu serinin ilk oyunu olan Manof Medan, 30 Ağustos’ta raflardaki yerini almış olacak. Oyun PC, PS4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak satışa sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Man of Medan Supermassive Games Bandai Namco

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