Manastırdaki çocuk istismarı skandalından sonra yeni önlemler alındı! Onlarca çocuğu istismar eden rahibin ardından 'dokunmak yasak' kararı

MYNET|DIŞ HABERLER Caldey Adası'nda bulunan bir manastırda rahipler tarafından çocuklara yönelik iddialarını incelemek üzere bir soruşturma başlatıldı. 73 sayfalık raporda 1960'ların sonundan 1992'ye kadar uzanan dönemde Rahip Thaddeus Kotik'in ziyaret gerçekleştiren kız ve erkek çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu gözler önüne sermişti. Rapor aynı zamanda cinsel suçlarla suçlanan ya da hüküm giyen diğer dört erkeğin Pembrokeshire sahili açıklarındaki adada nasıl yaşayabildiklerini de inceliyor. İncelemede, çocukları manastır bahçesine çekmek için bir kaplumbağa ve "diğer çekici ikramlar" kullandığı ve burada onlara cinsel tacizde bulunduğu sonucuna varıldı.

ÖNLEMLER ANLATILDI

Manastır topluluğu üyelerinin ziyaretçilerle temasının sıkı bir şekilde sınırlandırılması da dahil olmak üzere bir dizi güvenlik tavsiyesi uygulanmaya başlanacak. Caldey Adası'ndaki rahiplerin, ziyaretçilere dini veya pastoral tavsiyelerde bulunmalarına veya istendiğinde bile onlarla selfie çektirmelerine izin verilmeyecek ve "temas yasağı" politikası uyarınca herhangi bir kazara fiziksel temasın bildirilmesi durumunda yükümlü olacaklar.

RAHİP ÖZÜR DİLEDİ

Caldey'in şu anki başrahibi Peder Jan Rossey, 2017'de The Guardian tarafından ortaya çıkarılan taciz ve örtbas edilmesi nedeniyle özür dileyerek, "Peder Thaddeus Kotik tarafından istismara uğrayan çocukların çektiği büyük acıları ve bunu gizli tutan kapalı gizlilik ve örtbas kültürünü derin bir üzüntü ve esefle okudum. Çocukların yetişkinlere seslendiğini ve hiçbir önlem alınmadığını duymak özellikle yürek parçalayıcıdır. Çocuklar ve aileleri desteklenmeleri ve dinlenmeleri gerekirken başarısızlığa uğratılmışlardır. İstismarların yasal makamlara bildirilmesi gerekirdi. Manastır topluluğu adına, Thaddeus Kotik'in istismarı ve geçmişte çocukların ve ailelerinin korunmaması nedeniyle zarar gören ve acı çeken herkesten içtenlikle özür diliyorum" ifadelerini kullandı.